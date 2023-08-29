Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu İzmir'e Ulaştı

Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu, 30 Ağustos Zafer Turu çerçevesinde Ankara'da başlayan yolculuklarını İzmir'de tamamladı. 600 kilometre yol kat ederek İzmir'e ulaşan Ankara Üniversitesi (AÜ) Hitit Bisiklet Topluluğu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu "30 Ağustos Zafer Turu" çerçevesinde Ankara'da başlayan yolculuklarını İzmir'de tamamladı. AÜ Hitit Bisiklet Topluluğu üyelerinden oluşan ekibi, Ege Üniversitesi rektörlüğü bahçesinde karşılayan Rektör Prof. Dr. Budak, "600 kilometre yol kat ederek İzmir'e ulaşan ve 30 Ağustos Zafer ruhunu bizlere bir kez daha yaşatan Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu öğrencilerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız ve onları destekliyoruz" dedi.

Topluluk, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan emanet aldıkları Ankara Üniversitesi flamasını Prof. Dr. Necdet Budak'a verdi. Hitit Bisiklet Topluluğu; Polatlı, Sivrihisar, Emirdağ, Afyon Merkez, Dumlupınar, Uşak, Kula, Turgutlu ve İzmir güzergahı üzerinden "30 Ağustos Zafer Turu"nu tamamladı. - İZMİR