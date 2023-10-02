Ege Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu

Ege Üniversitesi'nde yeni akademik yıl öğrencilerin yüzde 250'yi aşan yemek zammı protestosuyla başladı. Öğrenciler, öğlen yemeğinde çatal ve kaşıkları 1 dakika boyunca masalara vurarak zammı protesto etti.

Ege Üniversitesi'nde yeni akademik yıl öğrencilerin yüzde 250'yi aşan yemek zammı protestosuyla başladı. Öğrenciler, öğlen yemeğinde çatal ve kaşıkları 1 dakika boyunca masalara vurarak zammı protesto etti.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, yeni akademik yıl öncesi okul içindeki yemekhanelerde yemek ücretlerine yüzde 250'i geçen zam yaptığını açıklamıştı. Yapılan zamla birlikte 6 lira 50 kuruş olan yemek fiyatı 20 liraya yükselmişti.

Ege Üniversitesi öğrencileri, yeni akademik yılın ilk gününde yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto ederek başladı. Öğrenciler yemekhanede çatal ve kaşıkları 1 dakika boyunca masalara vurarak zamları protesto etti.

Öğrenciler zammın yapıldığı günden itibaren sosyal medyada "#egereddediyor" etiketi ile tepkilerini dile getirmişti.