Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim üyesi çift Prof. Dr. Süheyda Atalay ve Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay, tekstil fabrikalarındaki atık suyun tarımda kullanılmasına imkan sağlayacak dört aşamalı arıtma sistemi geliştirdi. Araştırma ekibi, arıtılan suyun tekrar üretimde ve tarımda kullanılabildiğini belirtti.

Ege Üniversiteli akademisyenler atık suların tarımda kullanılmasını sağlayacak arıtma sistemi geliştirdi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim üyesi çift Prof. Dr. Süheyda Atalay ve Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay, iki yıl önce başlattıkları çalışma sonucunda tekstil fabrikalarındaki atık suyun tarımda kullanılmasına imkan sağlayacak dört aşamalı arıtma sistemi geliştirdi. Projeye, bölüm akademisyenlerinden Doç. Dr. Gülin Ersöz ve Dr. Burcu Palas da destek verdi.

Araştırma ekibini çalışma yaptıkları laboratuvarda ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Prof. Dr. Süheyda Atalay ve Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay hocalarımız, projeleri devam ederken emekli olmalarına rağmen, çalışmalarına laboratuvarlarında devam ederek bu önemli arıtma sistemini bilim dünyasına kazandırdılar. Bilimin hayat boyu süren sonsuz bir tutku olduğunu hocalarımız bizlere bu çalışmasıyla gösterdi. Onların bu azmi, gençlerimize de çok iyi bir örnek olacaktır. Yürütülen çalışma sonucunda geliştirilen arıtma sistemi, atık suların tarımda kullanılmasına imkan sağlıyor. Tüm araştırma ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Arıtılan su hem tekrar üretimde hem de tarımda kullanılabiliyor"

Küresel ısınma ve iklim şartlarının değişmesiyle birlikte su kaynaklarının hızla tükendiğini belirten Prof. Dr. Süheyda Atalay, "Çalışmalarımızda, tekstil fabrikalarının atık suyunu dört aşamalı arıtmadan geçirerek tarımsal sulamada kullanabilecek su elde ettik. Su hem renk açısından berraklaşıyor hem de içindeki kirlilik oluşturan kimyasal maddeler uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bu su, tekrar fabrika içerisinde proses suyu olarak kullanıldığı gibi tarımda sulama amacıyla kullanılabilir. Bu sayede çok miktarda su kullanan tekstil fabrikalarının su döngüsü de sağlanıyor" dedi.

"Çevre dostu ve yenilikçi bir uygulama"

Çalışmanın yenilikçi ve çevre dostu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atalay, "Arıtılan suyun fabrikalarda ayrıca bermuda çimi, şeker pancarı, buğday çimi, pamuk ve arpa gibi bitkilerin sulanmasında kullanılması mümkün. Tuzluluğu gidermek ve boya işlemi esnasında kullanılan tuzu kazanmak için ters ozmoz işlemi uygulandı. Tuzluluk yüzde 98 oranında giderildi. Böylece tuzdan arınan suyun Türkiye'de uygulanan sulama suyu standardı A kalitesine ulaştırılması ve tarımda her türlü bitkinin yetiştirilmesinde başarılı bir şekilde kullanılması sağlandı" diye konuştu.

Egeli akademisyenlerin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; fotoreaktör, adsorber, ultrafiltrasyon ve ters ozmoz adı verilen 4 üniteli yarı pilot arıtma sisteminde, atık suyun dönüştürülmesi konusunda başarılı sonuçlar alındı. - İZMİR