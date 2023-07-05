Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni
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Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 110 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende, öğrenciler tebrik edildi ve diplomaları verildi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Meslek Yüksekokulundan mezun olan 110 öğrenci, törenle diplomalarını aldı.
Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Okul Müdürü Prof. Dr. Ayşe Betül Avcı öğrencileri tebrik etti.
Törene, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.
Program, mezun olan 110 öğrenciye diplomalarının verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Eğitim