Ege Üniversitesi Stadyumu Kışa Hazır Hale Getirildi

Ege Üniversitesi (EÜ) 20 Mayıs Stadyumu, EÜ Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programı öğrencilerinin çalışmaları sonucu kışa hazır hale geldi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, stadyumun bakım çalışmalarını yürüten Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ve öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Geçtiğimiz yıl yenilenerek tamamen sporcu sağlığına uygun hale getirilen Ege Üniversitesi (EÜ) 20 Mayıs Stadyumu, Ege Üniversitesi (EÜ) Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programı öğrencilerinin çalışmaları sonucu kışa hazır hale geldi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, stadyumun bakım çalışmalarını yürüten Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ve öğrencileri ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) 20 Mayıs Stadyumu, Ege Üniversitesi (EÜ) Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programı öğrencilerinin çalışmaları sonucu kışa hazır hale geldi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, tesisleri ziyaret etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Rektör Budak, Ege Üniversitesinin geniş spor tesisi olanaklarına sahip olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemize nitelikli sporcuların yetişmesi konusuna ayrı bir önem veriyoruz. İyi sporcular, iyi tesislerde yetişir. Biz de bu bilinçle tesislerimizi her daim yeniliyor ve bakımlarını yapıyoruz. Bayındır Meslek Yüksekokulumuzun Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programı öğrencileri, 20 Mayıs Stadyumumuzu kış mevsimine hazır hale getirmek için çaba gösterdiler. Çalışmaya katılan öğrencilerimiz, alanlarına yönelik pek çok uygulamayı da deneyimleme fırsatı buldu. Çalışmada emeği geçen hocalarımıza ve özellikle değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin ilk Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu"

Bayındır Meslek Yüksekokulu ve EÜ Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Salman, Türkiye'deki çim alanında eğitim veren ilk ön lisans programının yüksekokulları bünyesinde açıldığını vurguladı. Prof. Dr. Salman, "10 yıldır eğitim veren programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, çoğunluğu stadyumlarda olmak üzere sektöre katkı sağlıyor. Sadece yurt içinde değil aynı zamanda yurt dışındaki stadyumlarda görev alan öğrencilerimiz var. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın da destekleriyle çim sektörünün sorunlarına çözüm üretmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak adına ülkemizin ilk Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu" dedi.

"Öğrencilerimiz çim bakımının her aşamasını bizzat yürüttü"

20 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen çalışmaların öğrencilerin uygulama yapması adına faydalı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Salman, "Stadyumumuzda geçtiğimiz yıldan itibaren öğrencilerimizle çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Gönüllü öğrencilerimiz, sahamızın kışlık bakım çalışmalarının her aşamasına katılarak uygulamalı şekilde öğrenme fırsatı buldular. Çalışma kapsamında öğrencilerimiz; traktör kullanma, verticut uygulaması, biçim, gübreleme, tohum ekimi, kapak toprağı atma, dragmat çekilmesi işlemlerini bizzat kendileri uyguladılar. Tohum ekiminden sonraki aşamalarda da sahanın durumunu inceleyen öğrenciler, yaptıkları başarılı çalışmanın sonucunu görmekten mutlu oldular. Güneş nedeniyle rengi solan stadyum koltuklarını da pürmüz yakma çalışmasının ardından daha güzel görünür hale getirdiler. Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR