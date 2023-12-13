Üye Girişi
Haberler

Ege Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu

Güncelleme:
Abone Ol

Ege Üniversitesi'nde yemeklere yapılan yüzde 250'yi geçen zam oranını protesto eden öğrencilere disiplin soruşturması başlatıldı.

SULTAN EYLEM KELEŞ

Ege Üniversitesi'nde yemeklere yüzde 250'yi geçen oranda zam yapılmasını protesto eden 8 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından  disiplin soruşturması başlatıldı. Öğrencilere yazılı savunmalarını vermeleri için gönderilen yazıda; çatal ve bıçaklarla masaya vurmak, ıslık ve düdük çalmak "huzur bozucu eylem" olarak nitelendirildi.

İzmir Ege Üniversitesi öğrencileri, 11-12 Ekim 2023 tarihinde, 4 yemekhanede eş zamanlı olarak üniversite yemeklerine yüzde 250'yi aşan oranda zam yapılmasını çatal bıçakları masalara vurup düdük ve ıslık çalarak protesto etmişti.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, protestoya katılan 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün emriyle açıldığı belirtilen soruşturma yazısında, öğrencilerin çatal bıçakları masaya vurarak, ıslık ve düdük çalarak 'huzur bozucu eylemlerde bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin yazılı savunma vermesi istenen yazıda, savunma vermeyen öğrenciler hakkında mevcut bilgi ve delillere göre işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ege Üniversitesi Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title