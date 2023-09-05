İVASK Sporcusu Balkan İkincisi Oldu

İzmir Veteranlar Atletizm Spor Kulübü (İVASK) lisanslı sporcusu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Ballice, 10 kilometre koşu yaş kategorisinde Balkan ikincisi oldu.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen "32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası" sona erdi. Şampiyonada, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Ballice, 10 kilometre koşu yaş kategorisinde Balkan ikincisi oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Prof. Dr. Ballice'yi tebrik etti. Prof. Dr. Budak, " İzmir'de düzenlenen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Ballice ikinci oldu. Eğitimci ve sporcu olarak gençlerimize rol model olan hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Öte yandan İzmir'de düzenlenen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan katılım barajını geçen 123 kadın, 363 erkek olömak üzere toplam 486 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti. - İZMİR