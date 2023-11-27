Üye Girişi
Haberler

Foça Belediyesi, deniz anası sorunu için akademik çözüm arıyor

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Ağustos ayında meydana gelen deniz anası sorununa karşı çalışmalarına devam eden Foça Belediyesi, Dr. Özge Buyurgan'ın moderatörlüğündeki iki günlük çalıştay için hazırlıklarını tamamlıyor. Çalıştayda, Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden katılacak olan akademisyenler ile ilgili paydaşlar bir araya gelerek çevre sorununa çözüm önerilerini değerlendirecek ve sonuçları paylaşacak.

Foça Belediyesi, deniz anası sorunu için akademik çözüm arıyor.

Ağustos ayında meydana gelen deniz anası sorununa karşı çalışmalarına devam eden Foça Belediyesi, Dr. Özge Buyurgan'ın moderatörlüğündeki iki günlük çalıştay için hazırlıklarını tamamlıyor.

Çalıştay hakkındaki düşüncelerini aktaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Prof. Dr. Hasan Baha Büyükışık'ın başkanlığında gerçekleşecek olan çalıştayda; Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden katılacak olan akademisyenler ile ilgili paydaşlarımızla birlikte bu önemli çevre sorunu karşısındaki çözüm önerilerini değerlendirecek ve sonuçlarını paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ege Üniversitesi İstanbul Çelebi Çevre Belediye Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title