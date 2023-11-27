Ağustos ayında meydana gelen deniz anası sorununa karşı çalışmalarına devam eden Foça Belediyesi, Dr. Özge Buyurgan'ın moderatörlüğündeki iki günlük çalıştay için hazırlıklarını tamamlıyor. Çalıştayda, Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden katılacak olan akademisyenler ile ilgili paydaşlar bir araya gelerek çevre sorununa çözüm önerilerini değerlendirecek ve sonuçları paylaşacak.

Foça Belediyesi, deniz anası sorunu için akademik çözüm arıyor.

Ağustos ayında meydana gelen deniz anası sorununa karşı çalışmalarına devam eden Foça Belediyesi, Dr. Özge Buyurgan'ın moderatörlüğündeki iki günlük çalıştay için hazırlıklarını tamamlıyor.

Çalıştay hakkındaki düşüncelerini aktaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Prof. Dr. Hasan Baha Büyükışık'ın başkanlığında gerçekleşecek olan çalıştayda; Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden katılacak olan akademisyenler ile ilgili paydaşlarımızla birlikte bu önemli çevre sorunu karşısındaki çözüm önerilerini değerlendirecek ve sonuçlarını paylaşacağız" dedi.