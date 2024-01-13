Varis Hastalığının En İyi Tedavi Yöntemi Spor ve Yürüyüş

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi'nde görevli Doç. Dr. Emrah Oğuz, varisin özellikle kadınlarda olmak üzere toplumda yüzde 50 oranına kadar çıkan bir sağlık sorunu olduğunu belirtip, "Bu hastalığın ilerlemeden en güzel tedavi yönteminin spor ve yürüyüş " dedi.

Günlük yaşamda hayat kalitesini bozan ve görünüm olarak rahatsız edici hastalıklardan biri olan varis, toplumda çok sık görülüyor. Varis, özellikle 8 saat üstünde ayakta çalışan ve hareketsiz kişilerde daha sık ortaya çıkabiliyor. Varisin insanoğlunun iki ayak üstünde yürümesinden beri başlayan bir hastalık olduğunu belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Servisi'nde görevli Doç. Dr. Emrah Oğuz, "Vücudumuzun toplardamar sistemi olan venöz sistem, kanın aşağıdan akciğere kadar taşınmasını sağlıyor. Varis, toplumda özellikle kadınlarda olmak üzere yüzde 50 oranına kadar çıkan bir sağlık sorunu. Varisin altında yatan problem venöz yetmezlik, reflü ya da kaçak olarak da adlandırılıyor" dedi.

'GENETİK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Kadınlarda özellikle gebelikte hormonal değişiklerinden dolayı ve doğum sonrasında varisin daha fazla ortaya çıktığına dikkati çeken Doç. Dr. Oğuz, "Kilo ve yaş da önemli etkenler. Bir diğer önemli etken ise genetik yatkınlık. Ailede genetik venöz yetmezlik ya da varis hastalığı varsa kişide de olma olasılığı yüksek oluyor. Hastalarda en belirgin etkisi varisin görüntüsü oluyor. Bu kılcal damarlar, bazen 'pake' dediğimiz büyük varis damarları şeklinde de çıkabiliyor ama semptom olarak da özellikle uzun süre ayakta ve hareketsiz kalan kişilerde akşama doğru başlayan bacaklar ile bileklerde ödem, ağrı, gece krampları gibi bulgular daha çok görülüyor" diye konuştu.

'EN GÜZEL TEDAVİ SPOR VE YÜRÜYÜŞ'

Hastalığın derecesine bağlı olarak venöz ülserlere yani yaraların açılmasına kadar giden problemler yaratabildiğini aktaran Doç. Dr. Oğuz, şöyle devam etti: "Tromboz dediğimiz kanın dolaştığı damarlar içinde pıhtı bu oluşan damarlarda görülebiliyor. Bunlar ciddi sağlık sorunu ve aslında en büyük problemde insanların hayat kalitesinin bozması oluyor" diye konuştu. Damarlar, sıcakta genişlediği için venöz yetmezlik denilen problemin arttığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz, "Özellikle İzmir gibi yaz bölgesi, sıcak olan bölgelerde şikayetler çok daha artıyor. Soğuk havalarda bu biraz daha azalıyor. Hayat kalitesini bozan bir hastalık. Varis hastalığında en önemli çözümler arasında hastaların yürüyüş yapması geliyor. Çünkü yürüyüş, kanın bacaklardan yukarı gitmesini sağlıyor. Bir diğeri ise kilo. Ne kadar çok kilo alınırsa bacaklara binen yük artıyor ve şikayetler de artıyor. Bu hastalığın ilerlemeden en güzel tedavi yönteminin spor ve yürüyüş. İlerleyen vakalarda ise eğer gerekli olursa cerrahi müdahalelerimiz ve ilaç tedavilerimiz var. Ama asıl olan hayat standardını değiştirmek."