Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yüzücülerinden Başarı

Ege Üniversitesi Spor Kulübü bünyesindeki yüzücüler, Türkiye Yüzme Federasyonunun Samsun'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye finali müsabakasında 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanmayı başardı.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü bünyesindeki yüzücüler, katıldıkları turnuvalarda kendi yaş gruplarında öne çıkan başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Türkiye Yüzme Federasyonunun Samsun'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye finali müsabakasına Egeli sporcular damga vurdu. Egeli genç sporcular, final müsabakasından 2 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü. Sporculardan Defne Ordu ve Elif Naz Adıgüzel altın madalyanın sahibi oldu.

"7 sporcumuzla biz de oradaydık"

Ege Üniversitesi Spor Kulübü Yöneticisi ve EÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Araş. Gör. Meral Sevinç Tırpan, "Ülkenin her yerinden sporcuların katılım sağladığı yarışlarda 7 sporcumuz ile biz de oradaydık. Gençlerimizin büyük fedakarlıklar göstererek profesyonel bir biçimde spor branşında var olmaları bizler için büyük mutluluk. Sporcularımız hem eğitim hayatına devam edip hem de büyük bir özveri ile antrenmanlarını yapıyorlar. Yüzme branşı çok özel ve fedakarlık isteyen bir branş. Kazanılan bu madalyalar sporcularımız, antrenörlerimiz ve kıymetli velilerin başarısıdır" dedi.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden yüzme branşı koordinatörü Spor Bilimler Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Mübin Akın Ongun, "Sporcularımızın akademik hayatlarının yanı sıra büyük fedakarlıklarla yaptıkları özverili antrenmanlar sonucunda kazandıkları başarılı sonuçlar ile gurur duyuyoruz. Bu süreçte sporcularımızı özenle çalıştıran antrenörlerimize ve başarılarımızın temeli olan değerli ailelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"177 kulüple yarıştık"

7 sporcu ile katıldıklarını ve final müsabakalarına toplam 177 kulüp ile yarıştıklarını ifade eden Antrenör Anıl Şen, "Sporcularımız, şubat ayında başlayan lig 4 ön eleme, 2 bölge yarışlarının ardından final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Final müsabakalarına katılana kadar her bir sporcu yaklaşık 30 tekrarlayan ve farklı branşlarda yarışarak katılmayı hak ettiler. Küçük yaşta yarışlara katılmak, her müsabakalarda gelişim göstererek final müsabakalarında isimlerini görmek ve bu süreçte sabah 05.30'da başlayan antrenmanlarımız ve yoğun çalışmalarımızın karşılığını almak hem bizleri hem de sporcularımızı çok mutlu etti. 2 altına 4 gümüş madalya alarak İzmir'e geldik. 11 yaş müsabakalarının son yarışlarıydı, artık 12 yaş müsabakaların daha zorlu baraj ve yarışlara hazırlık yapacağız. Kulübümüzün geleceğini inşa ettiğimiz bu yaşlarda çocuklarımızın başarılı olması bizlere daha fazla çalışma aşkı ve umut aşılamaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, genç sporcuları gösterdikleri üstün gayretten dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - İZMİR