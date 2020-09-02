ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!
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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, Belle Isle Park'ına koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğranı astı.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişileri anmak için ilginç yöntem!
02.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:39

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, Belle Isle Park'ına koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğranı astı.

ABD'nin Detroit kentinde yaşayan halk, koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişiyi anmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bölge halkı, kentteki Belle Isle Park'ı güzergahındaki yol kenarına koronavirüs salgınında hayatını kaybeden bin 500 kişinin fotoğrafını astı.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLMEDİ

Belediye Başkanı Mike Duggan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Detroit'i Anma Günü" ilan edildiğini ve pandemiden hayatını kaybenlerin anısına anma töreni düzenlediğini kaydetti. Duggan, "Bugün birlikte yas tutma şansımız var" diye konuşarak,  salgında hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin yasaklar gereği ailelerine teslim edilemediğini de belirtti.


Kaynak: DHA

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