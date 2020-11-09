8 Kasım 2020 Haberleri
09.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:20
8 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- RTÜK Başkanı Şahin, Berat Albayrak'a destek verince CHP'li üye tepki gösterdi
- Nagehan Alçı'dan Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama: Yüzde 90 ihtimalle kabul edilmeyecek
- Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
- Yeni görüntüler paylaşıldı! Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
- İki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 2 kardeş ve 1 sürücü yaşamını yitirdi
- Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi
- Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı
- Fatih Terim'den milli ara temennisi: İnşallah kazasız belasız dönerler
- Kulislerde dolaşan bomba iddia: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak görevden alındı
- Manchester City, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı
- İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz
- Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı
- Bakan Albayrak'ın istifa iddiası sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu
- Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi
- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum
- Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı
- Son Dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
- Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Şuşa'da çatışmalar devam ediyor' iddiasını yalanladı
- Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, ülkesinde trafik kazası geçirdi
- Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 2516 yeni hasta tespit edildi
- İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
- G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı
- Batan tekneden kurtarılan balıkçının sayıklamaları yürekleri dağladı: Beni bırakın diğerlerine gidin
- İzmir'de depremzedeler için ev taşıma ücretleri sabitlendi
- Hatayspor, Diouf'un golüyle Kayserispor'u 1-0 mağlup etti
- Hareketsiz halde yerde yatan ve ölü sanılan gencin alkollü olduğu ortaya çıktı
- Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi
- Şuşa hezimeti ağır geldi! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edildi
- Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
- Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var
- İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azerbaycanlı dikkat çekti
- Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu
- Uyuşturucu tacirlerini şaşırtan operasyon! Davetsiz misafir bağımlı değil polis çıkınca, planlar alt üst oldu
- İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, çekim yapmak için yarıştı
- Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
- Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!
- Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu
- Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim
- Maske takmayan genç; ekiplere yakalanınca polis ağabeyini aradı, ceza yemekten kurtulamadı