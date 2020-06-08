7 Haziran 2020 Haberleri
7 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
08.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:15
- Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
- Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
- Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
- Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
- Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
- Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
- Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı
- ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
- Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
- Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
- Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
- Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
- Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
- İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
- Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa: Savaşın bitmesi için doğunun ele geçirilmesi şart
- ABD'li iki medya kuruluşundan ortak anket: Halkın yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
- Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
- Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
- Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
- Boşanma aşamasında olduğu eşini darbeden şüpheli tutuklandı
- George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
- Bisikleti ile dereye düşen 2 çocuk annesi kadın, kurtarılamadı
- Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
- Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
- Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
- 5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
- Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
- İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
- Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
- Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
- UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskesini çıkarabilir
- 4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
- Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
- Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
- Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
- Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi