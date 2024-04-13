Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler
Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 10'u çocuk 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ortaca ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botları gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde 10'u çocuk toplam 42 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA