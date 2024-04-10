Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Atina'ya geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak Fenerbahçe, başkent Atina'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Karaiskakis Stadyumu'na hareket etti.
Fenerbahçe'yi Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Çağlar Söyüncü TSİ 18.30'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
Takım TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
Olympiakos-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 19.45'te oynanacak.