6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı - Haberler
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6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 6 yıldır evli olan kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip durumu annesine açtı. Annesi ise kadına, damadının kendisine aşık olduğunu ve aşkını ilan eden mesajlar attığını söyledi. Duydukları karşısında hayrete düşen talihsiz kadın, soluğu mahkemede aldı.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N.K. ve 32 yaşındaki K.K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmemeye başladı. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.

ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokunun yaşadı. İddiaya göre 55 yaşındaki anne R.T., kızı N.K.'ye damadının kendisine attığı ilan-ı aşk mesajlarından bahsetti. Duyduklarında sonra sinir krizi geçiren mağdur kadın, ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Okudukları karşısında tamamen yıkılan N.K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Ne yapacağını bilemeyen kadın İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın boşanma dilekçesinde, 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini, fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.

DAVA DEVAM EDİYOR

Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K.K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme âşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı.

Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'ye attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada damadın, kayınvalidesine attığı mesajlar ifşa oldu. Mesajlarda, damadın inatla kayınvalidesine aşık olduğunu söylediği, kadının ise damadı bu durumdan vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı
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