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Yenikapı'da Mevlidi Nebi programı nedeniyle yollar kapatılacak

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Yenikapı miting alanında düzenlenecek Mevlidi Nebi programı nedeniyle saat 09.00'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar arasında Namık Kemal Caddesi, İnkılap Caddesi ve Yenikapı Marmaray'a çıkan tüm cadde ve sokaklar bulunuyor. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.

Yenikapı miting alanında yarın Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenecek Mevlidi Nebi programı nedeniyle saat 09.00'dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yarın Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde düzenlenecek Mevlidi Nebi programı nedeniyle saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Buna göre kapatılacak yollar şöyle:

"Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İDO İskelesi ile Yenikapı miting alanı arası yanyol (Yenikapı Etkinlik Alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray'a çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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