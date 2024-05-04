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İstanbul'da Ekmeğin Fiyatı Artacak

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da artan maaliyetler nedeniyle 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti. Kolivar, 'Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lira olacak' dedi.

HABER: HAKAN KAYA KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da artan maaliyetler nedeniyle 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti. Kolivar, "Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lira olacak" dedi.

İstanbul'da girdi maaliyetlerindeki artış fırıncıları zor duruma soktu. ANKA'ya konuşan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatının 60 liraya çıkabileceğini belirtti.

MALİYETLER ARTTI

Kolivar, "Maliyetler şimdi eskisi gibi değil. Eskiden un fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz biliyorsunuz üç dört ayda bir artardı. Şimdi öyle değil ki her ay artıyor. Mazot haftada bir artıyor bazen. Biz dağıtımlı mazotla yapıyoruz. Yani fırıncının, hele de kapasitesi olmayan fırınlar ki İstanbul'un yüzde 100'ü öyledir. Kapasite çok düşük. Ben fırınımdaki işçiyle aynı işçi, aynı kira, aynı sigorta, aynı yakıtla 12-13 bin ekmek yapabilirim. Ama şimdi 2 bin 500-3 bin ekmek yapabilirim. Maliyet ne kadar fark ediyor görebiliyor musunuz? Diyelim şimdi 800 liradan aşağı un yok. Yüzde 10 zam yapıyor, 80 lira ediyor. Fırıncı 400 çuval un işlerse 32 bin lira. Günde bin lira oynuyor. Aylık unun artışı 32 bin liraya çıkıyor. ya sen şimdi una yüzde 10 zam geldi diye sen ekmeğe zam yapamıyorsun ki hemen. Bizim de fırıncının da en son istediğidir zam. Çünkü satamıyoruz ekmeğimizi." dedi.

250 GRAM EKMEK 12,5 İLE 15 LİRA ARASINDA SATILACAK

15 Mayıs'a dikkat çeken Kolivar, "Ayın 15'inden itibaren İstanbul'da ekmeğin kilosu 60 lira. Ama bu bazı bölgelerde yani böyle fakir olan bölgelerde de 50 lira ile 60 lira arası değişecek. Ekmeğe şöyle yansıyacak, mesela o bölgelerde 250 gram ekmek 12,5 lira olacak. Ama alım gücü yüksek olan, kiraların fazla olduğu Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezi yerlerdeki ilçelerde 250 gram 15 lira olacak." diye konuştu.

Kolivar, kaçak fırınlardan da şikayet ederek "İstanbul'da alabildiğine yasadışı, kaçak fırın var. Bizim bütün sıkıntımız onlarda. İstanbul'un sahibi yok. İstanbul'da 500 tane üretim izni olmayan fırın var" dedi.

Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlıgı'ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin karara da tepki gösterek, kararın hukuka aykırı olduğu belirterek iptal edilmesi için Danıştay'a başvurduklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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