4 Haziran 2020 Haberleri
4 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
05.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:15
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- Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
- Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
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- Son Dakika: Haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları gözaltına alındı
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- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
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- Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
- Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
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- Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
- Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
- Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
- Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
- Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
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