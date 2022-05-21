Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı - Haberler

Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı

Avcılar'da tek başına yaşayan adamın ölümü evinden gelen kokularla ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da 60 yaşlarında bir şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, gelen kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Olay, gündüz saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, dairesinde tek yaşayan 60'lı yaşlardaki Yunis Irmak'ın evinden koku yayılmaya başladı. Koku'nun kaynağını merak eden Irmak'ın komşuları durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine apartmana giden polis ekipleri, Irmak'ı evinde ölü olarak buldu. Olay yerine incelemeye gelirken, Irmak'ın cesedi cenaze aracına yerleştirildi. Yunis Irmak'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili emniyet güçlerinin araştırması devam ediyor.

"4 -5 aydır kirayı ödeyemiyormuş, kimi kimsesi yok"

Konu ile ilgili konuşan Yunis Irmak'ın komşuları "Bazen kokular geliyordu ama içeride cenaze olduğunu bilmiyordum. Ben iki senedir buradayım, adamın yüzünü bile görmedim. Kimi kimsesi yok, 4-5 aydır kirayı veremiyormuş. Ev sahibi çıkartacağız demişti. Bize söyleseydi bakardık, aç mı açıkta mı?" dedi.

Olay hakkında konuşan mahalle sakini Cevdet Karabulut, "Adam tek başınaymış. 10 gündür evinde ölü kalmış. Kimsesi yokmuş. Gelen kokudan polislere haber vermişler" diye konuştu.