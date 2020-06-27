26 Haziran 2020 Haberleri
26 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
27.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:15
- Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
- Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
- Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
- Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
- Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
- Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
- Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
- Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
- İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
- Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
- Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
- Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
- Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
- Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
- Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
- Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
- Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
- Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
- Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
- Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
- Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
- Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
- Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
- Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
- Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
- BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
- Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
- Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
- Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
- Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
- MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
- Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu