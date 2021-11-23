22 Kasım 2021 Haberleri
22 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a oyunculuk eleştirisi: Kumaşı iyi değil
- Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 'Ekonomik kurtuluş savaşı' sözlerine sert tepki: Yeter artık
- Rusya ile Moldova arasında doğal gaz krizi! Vanaları kapatmakla tehdit ettiler
- E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı
- Kaza yapınca öldürdüğü adam bagajdan çıktı, yamyamlık itirafı kan dondurdu: İnsan eti yedim, tadını beğenmedim
- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan fırıncılara destek mesajı: Bu zammın sebebi esnaf değil!
- Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı 12-15 yaş grubunda tam etkili
- Türkiye, Etiyopya'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti
- Zabıtaların çekçeğine el koyduğu 13 yaşındaki kağıt toplayıcısı gözyaşlarına boğuldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekonomik kurtuluş savaşı' vurgusu: Zaferle çıkacağız
- Güle oynaya 100 bin TL'lik eşya çalan şakacı hırsızlar yakayı ele verdi
- Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik kurtuluş savaşı' çıkışına Karamollaoğlu'ndan tepki: Algı yönetimi
- TBMM'de kavga çıktı! MHP'li ve HDP'li vekiller birbirine girdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekonomik kurtuluş savaşı' benzetmesi sosyal medyada gündem oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarına CHP'den ilk tepki: Hatada ısrar artık hata değildir
- Tanju Özcan dediğini yaptı! Bolu'da yabancılara su dolarla, nikah 100 bin TL
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi
- Ne Katar ne de Arap takımı! Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen dünya devinin ismini verdi
- Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı
- Evini yakmak isteyen kocasını öldürmekle suçlanan kadın serbest bırakıldı
- Trabzonspor-Gaziantep gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor
- Son Dakika: Şanssızlığın böylesi! Uğurcan'ın yokluğunda formayı alan Erce, ısınmada sakatlık geçirdi
- Son Dakika: Dolarda tarihi zirve! Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz
- Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun etti
- Bindiği otobüste bir önceki aracın şoförüne küfreden adam feci şekilde dövüldü
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz artışı yorumu: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
- Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek
- Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
- Bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
- Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat
- F.Bahçe maçından sonra 'Yarın TFF'ye gidiyorum' demişti! Burak Elmas'a sürpriz cevap
- Trafik polisi davet edildiği düğünde mendili eline alıp halay başına geçti
- Oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan cinsel içerikli film itirafı
- Kırmızı Oda dizisine sürpriz transfer! Yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen isim kadroya katılıyor
- Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümündeki soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi
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Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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