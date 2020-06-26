2 Temmuz'da yürüyüşe izin verilmeyecek
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2 Temmuz'da yürüyüşe izin verilmeyecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Madımak olaylarının 27.yıl anmasının pandemi nedeniyle dar bir çerçevede, birlik ve beraberlik içerisinde düzenleneceğini açıklarken, yürüyüşe kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

2 Temmuz'da yürüyüşe izin verilmeyecek
26.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:21

Sivas Valisi Salih Ayhan, Madımak olaylarının 27.yıl anmasının pandemi nedeniyle dar bir çerçevede, birlik ve beraberlik içerisinde düzenleneceğini açıklarken, yürüyüşe kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Sivas Valiliği 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta 37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak olaylarının yıl dönümü öncesi değerlendirme toplantısı düzenledi. Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlenen toplantı sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Ayhan açıklamasında, şer odaklarının planlarının aksine yaşanan ortak acının halkı birleştirdiğini belirtip, "2 Temmuz 1993 yılında ilimizin yaşadığı en büyük badirelerden birisi malumunuz Madımak olaylarıdır. 27 yıldır da bu acıyı yüreğimizde hissederek, bunu artık toplumumuzu birleştiren, bütünleştiren ortak acı olması hasebiyle bu yıl da farklı bir anma programı idrak edilecek. Dönemin şartlarını değerlendirdiğimizde ve düşündüğümüzde, ülkemizdeki birlik ve beraberliğe kastedilen, karanlık odakların planlar yaptığı bir yıldı. Bununda en büyük acısını ilimiz yaşadı. O zamandan bu zamana bu acı yüreğimizde. Bu yaptıkları kalleşlik, şer odakların kahpe planları milletimizi ayrıştırmamış birlik ve bütünlüğümüz artarak devam etmiştir" dedi.

Daraltılmış anma

Ayhan, pandemi dolayısı ile bu yıl daraltılmış anma etkinliği düzenleneceğini belirtip, "Geçmiş yıllarda ki anmalarda ilimize birçok yerlerden misafirler geliyordu. Ortalama 10 bin kişilik bir anma programı yapılıyordu. Birçok STK ilimizde ki kamu otoriteleri ile bu süreci, uyum içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, olaysız bir şekilde, halkımızın da ortak acısı şeklinde hissederek yaşıyorduk. Bu yıl 16 Mart'tan itibaren birçok alanda kısıtlamalar getirildi. Toplu organizasyonlar, etkinlikler iptal edildi. Pandemi sürecinde herkes buna riayet etti. Elbette bu acımızı yaşayacağız. Bu gibi ortak acılarımız bizi birleştirecek. Pandemi sürecine uygun bir şekilde, yasaklama yapmayacağız. Sadece kısıtlamaya giderek, dar bir sayı ile 27 yıl önceki bu acıyı hafızalarımızda tazeleyerek birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması için gayret göstereceğiz" dedi.

Yürüyüşe izin verilmeyecek

Ayhan, anma etkinliğinde yürüyüşe kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Yanlış bir davranış olmaması noktasında tedbirler alacağız. Vefat eden 37 vatandaşımızın 1. derece yakınlarını kabul edeceğiz. Gelmek isterlerse bizim misafirimiz olacaklar. İl protokolünden belli sayıda katılım ile önceki yıllarda tertip komitesinde görev alan arkadaşlarımızdan, siyasi partilerimizin temsilcileri ve milletvekillerimizden katılımları kabul edeceğiz. Bu yıl dar bir çerçevede ama geçmişi unutmayacağımız bir anma gerçekleştireceğiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz ki kesinlikle bir yürüyüş olmayacak. Sadece Bilim Sanat merkezimizde karanfil bırakılacak, açıklama yapılacak, dualarımızı edip ayrılacağız. Herhangi bir yürüyüş planlaması asla yoktur. Hassasiyetle geçirdiğimiz bir süreç var, pandemi kuralları var. Özellikle maske ve sosyal mesafe, hijyen kuralları bizim olmazsa olmazımız. Bu hususu göz ardı etmemiz söz konusu olamaz. Dolayısıyla yanlış anlaşılmasın asla yürüyüş olmayacak sadece Bilim Sanat Merkezinde yani eski Madımak Otelinde geçmiş dönemde yaptığımız uygulamanın benzerini yapıp, açıklama yapıp dağılacağız." - SİVAS

Kaynak: İHA

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