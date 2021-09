Yeni Türkevi binası nerede? ABD New York'taki Türkevi binası nerede, açıldı mı, haritadaki yeri neresi?

New York'taki Türkevi binasının açılışı bugün yapılacak. Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Peki, ABD New York'taki Türkevi binası nerede, açıldı mı, haritadaki yeri neresi? Türkevi binası nerededir? Türkevi binası haritadaki yeri neresi? Türkevi binası ne zaman açıldı?

TÜRKEVİ BİNASI NEREDE?

ABD'nin New York kentinde inşa edilen Türkevi'nin açılışı yarın yapılacak. Dünyanın gözünü çevirdiği açılışa resmi ziyaret kapsamında ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İnşasına 2017 yılında başlanan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi binasında Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yer alacak.

New York'un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi'nin (Turkish Center) açılışı yarın yapılıyor.

Yeni Türkevi binası haritadaki yeri:

ABD - New York

ABD'deki Türkevi haritadaki yeri

Türk Evi haritadaki yeri

TÜRKEVİ BİNASI İNŞASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması beklenen binada Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yar alacak. Binanın inşası Türk ve Abd ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı.

HANGİ MİMARİ KULLANILDI?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı bir yıl ertelenen binanın iç tasarımı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden etkilenerek yapıldı.

NEW YORK'UN İKONİK BİNALARINDAN OLMAYA ADAY

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından biri olmaya aday.

TÜRK HİLALİNDEN ESİNLENİLMİŞ KIVRIMLI CEPHE

New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.

Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, "New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor" denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi'nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TÜRKEVİ BİNASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkevi'ninde içinde çalışacak ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, Abd'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"BUGÜN HAKLI BİR GURUR YAŞIYORUZ"

"Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar Türk- ABD toplumunun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşaayı tamamladık. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık.

SELÇUKLU MOTİFİYLE TASARLANDI

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

"HİZMETLERİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK"

Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temele bıraktığım mektupta da olmak üzere inşallah binamız uzun bir süre görev verecektir. Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha iyi bir şekilde yürütülecektir.

ÇAVUŞOĞLU: 4 YIL ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZ GELECEĞE TARİHE BİR NOT BIRAKMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılış töreni öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi: Bugün 500 yıllık hariciye tarihimizin önemli anlarından birine şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. Bundan 4 yıl önce Cumhurbaşkanımız geleceğe tarihe bir not bırakmıştı. Zati devletlerinin yenilikçi vizyonu liderliği olmasaydı bugün böyle bir açılışı yapıyor olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanım saygı değer konuklar biz hangi devleti temsil ettiğimizin farkındayız. TC bayrağımızın dalgalandığı her yerde tam buradadır. BM komşu olan Türkevimiz her milletten her insana kucak açacak. Çok taraflılığın kural temelli düzenin sembolü olacak. Artık yeni bir dünya var. Çok kutuplu, uçurumların derinleştiği dijital ve çok sesli bir dünya. Bu yeni dünya yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye milli, girişimci, çok yönlü insanı bir dış politika benimsiyor. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda laiki ile temsil edilecektir."