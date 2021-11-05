Vitor Pereira: Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu

İSTANBUL (DHA) - "Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir"

"Başarılı olmak için her şeye sahibiz"

Royal Antwerp'e karşı İstanbul'da oynanan karşılaşmada alınan beraberliğin hatırlatılması üzerine ise Mert Hakan Yandaş, "Geçmişi unutmak lazım. Tabii ki orada kazanmak isterdik ama olmadı. Önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki iki maçı kazandığımız takdirde gruptan çıkıyoruz. Fenerbahçe armasının olduğu yerde en iyisini yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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