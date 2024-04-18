Trabzon'da çay sezonu öncesi uyarı

Trabzon'un Of ilçesi Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, yaklaşan çay sezonu öncesi müstahsillere uyarıda bulunarak ÇAYKUR kotasını değerlendirebilmek için 15 gün içerisinde yaş çay budamalarının yapılması gerektiğini söyledi.

Hava koşullarının uygun olmasından dolayı bu yıl yaş çay sezonu Mayıs ayının ilk haftalarda başlamasının ÇAYKUR kotası için üreticilerin budamalarını yapmaları gerektiğini belirten Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, "Değerli çiftçilerimiz birinci sürgün çay hasadımıza az bir süre kaldı. Hava şartlarının böyle gitmesi durumunda Mayıs ayının ilk haftası ÇAYKUR çay fabrikalarımızın çay alımına başlayacağını ön görüyoruz. İzlemlerimiz ve tespitlerimizin sonucunda bölgemizin genelinde büyük bir kesim müstahsilimizin budama yapmadığını gördük. Bunun sebeplerinden en önemlisi geçtiğimiz iki yılda özel sektörün devletin açıkladığı çay alım fiyatının altına inmeden çay almış olması müstahsilimize cazip gelmiş ve ÇAYKUR'dan uzaklaşıp özele fabrikalara yönelmiştir. Fakat bu yıl kredi faizlerinin yüksekliği sebebi ile özel sektör çay fabrikalarımızın sıcak paraya ulaşmada sıkıntı çekeceğini düşünüyoruz. Özel sektörün peşin ya da vadeli çay alımlarında taban fiyatın altına ineceği düşük fiyatlara çay alacağı Of Ziraat Odamız ve bölge Ziraat Odalarımızca ön görmekteyiz. Çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 15 gün içerisinde çay budamalarını yapmaları büyük önem arz etmektedir. Budama yapmayan müstahsilimiz ÇAYKUR'a çay satamayacak, sadece özel sektörün alım şartlarına uymak zorunda kalacaktır" dedi. - TRABZON