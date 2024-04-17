Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: 800 milyon TL'lik bir borçla karşı karşıyayız, duyunca 3 gün baş ağrısı çektim

Yerel seçimlerde el değiştiren birçok belediyede, yeni başkan ve yönetimler devraldıkları devasa borçlar karşısında şaşkına dönerken, bazı başkanlar da duruma tepki göstermek ve halkı bilgilendirmek için mevcut borçları içeren afişleri halkla paylaştı.

ORTAHİSAR'DA ŞAŞIRTAN BORÇ TABLOSU

Yeni yönetimleri şaşırtan borç tablolarından biri de Trabzon Ortahisar'da yaşandı. Ortahisar Belediyesi'nin dün yapılan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda belediyenin mali tablosunu değerlendiren bir konuşma yaptı.

"ÇOK AĞIR VE VAHİM BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ahmet Kaya şunları söyledi; "Bu rakamlarla karşılaşınca üç gün baş ağrısı çektim. Üç gün boyunca baş ağrısından uyuyamadım çünkü soru önergemizde bize verilen borç miktarı 110 milyon TL civarındaydı. Ama az önce sizler de duydunuz, 800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Çok ağır ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Belediyemizin gelirleri de imkanları da belli. Personel sayımız, aylık ödemelerimiz belli. Bu şehrin bir evladı olarak, kentim adına üzülerek söylüyorum, ortada vahim ve ağır bir tablo var. Tabi bu yükün altına hep birlikte girdik. Burada sadece kendimi ya da grubumuzu kastetmiyorum, Sayın Kınalı demin samimi bir konuşma yaptı. Kentin menfaatleri için birlikte olacağımızı ifade ettiler. Sayın Kavanoz da aynı duyarlılıkla meseleye yaklaştı. Bu anlamda hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna teşekkür ediyorum.

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN GELMEDİK"

Hepimiz bu kentin evladıyız, hepimiz daha güzel bir Trabzon'da yaşamak istiyoruz. Daha yaşanabilir bir Trabzon olsun istiyoruz. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı verimli kullanmak istiyoruz ama ortada da böyle bir tablo var. Biz şikâyetçi olmak için gelmedik. Biz bu yükün altına girip bu yükü hep birlikte çözmek için bu göreve talip olduk. Bundan sonra bütçe disipline dikkat ederek, ödemeleri biraz kısarak, tasarruf ederek, gelir artırıcı tedbirler alarak, kaynaklarımızı verimli kullanarak hep birlikte bu yükü hafifletmeye çalışacağız. Bunun yanında şehrimizin bizden beklentisi çok, bu beklentileri de karşılamaya çalışacağız."