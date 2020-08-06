Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı
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Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da düzenlenen korona virüs salgın denetlemelerine Vali Funda Kocabıyık'ta katıldı.

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı
06.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:50

Uşak'ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı

UŞAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da düzenlenen korona virüs salgın denetlemelerine Vali Funda Kocabıyık'ta katıldı.

Denetimler sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Uşak Belediye Başkan Vekili Gökhan Yalçın, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti. Denetlemelere Sigorta Pazar yerinden başlayan Funda Kocabıyık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek denetlemeler hakkında bilgiler verdi. Pazar yerinden sonra taksi durağında taksicilerle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, Ata Park ve çevresindeki market ve kafeteryalarda da incelemeler yaptı.

Salgın süresince yapılan en kapsamlı denetim

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Covid-19 salgını süresince bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında polis, jandarma, zabıta ekipleri ile ilgili müdürlüklerin ekiplerinin denetim gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık,, "İlimiz genelinde gün boyu sürecek Covid-19 denetimlerinde ekiplerimiz özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları hakkında hemşehrilerimizi bilgilendiriyor. Salgının yayılmasını engellemek için herkese görev düşüyor. Denetimlerim sırasında özellikle market, kafeterya ve lokantalarda iş yeri sahiplerimizin tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Toplumun tüm kesimlerinden aldığım görüşler, salgının son bulması için ortak bir çaba gösterilmesi yönünde. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız. Her insanımız bizim için çok değerli, bu yüzden toplum sağlığını korumak için çaba göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Ayrıca kent genelinde denetlemeler farklı noktalarda gün boyu Polis ve Zabıta ekiplerince devam etti

Kaynak: İHA

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