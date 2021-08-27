UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. İlk maçlar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta sona erecek. Final ise 25 Mayıs'ta Tiran'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çekilen kuralar sonucunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu. D Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, E Grubu'nda yer alan Galatasaray ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti. Gruplarda ilk karşılaşmalar 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Grup maçları 9 Aralık'ta son bulacak. Final ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek ekipler ise son 24 takım arasına girecek ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü tamamlayacak 8 takımla eşleşecek. Grubunu üçüncü sırada noktalayacak takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu

O.Lyon

G.Rangers

Sparta Prag

Brondby

B Grubu

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

C Grubu

Napoli

Leicester City

Spartak Moskova

Legia Varşova

D Grubu

Olympiakos

E.Frankfurt

FENERBAHÇE

Antwerp

E Grubu

Lazio

Lokomotiv Moskova

Marsilya

GALATASARAY

F Grubu

Braga

Kızılyıldız

Ludogorets

Midtjylland

G Grubu

B.Leverkusen

Celtic

Real Betis

Ferencvaros

H Grubu

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham United

Rapid Vienna - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı
UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı
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