İSTANBUL-CHP İSTANBUL İL KONGRESİ'NDE OY VERME İŞLEMİNE GEÇİLDİ

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Ömer Çelik ve Cemal Canpolat'ın yarıştığı kongrede, adaylar arasında Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı. Çelik, İmamoğlu'nun iki listede olmasını savunurken, Canpolat ise Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Canpolat, Hiç kimse İstanbul'da Belediye Başkanlığı almaya inanmadığı bir dönem, Kadir Topbaş istifa ettiğinde; o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanımızı İstanbul'a elini ben kaldırdım, belediye başkanı adayı yaptım. O günden biz bunu gördük. Öyle kimse, kendine pay çıkarmasın dedi. Başkan adaylarının konuşmaları sonrasında oylama işlemine geçildi.

CHP İstanbul 38. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu; yedekleri ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği seçimlerde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da takip ettiği kongreye, delegeler, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı. İki adayın sunduğu önergeyle, CHP 23. Dönem İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, oylamayla birlikte Divan Başkanlığı'na seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye yönelik mesajının okunması sonrasında, konuşmalara geçildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kongrede konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalar sonrasında, delege listelerinin okunmasıyla kongreye ara verildi. Kongre sonrası Özgür Çelik ve Cemal Canpolat da konuşma gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in sunduğu listede yer alırken, Cemal Canpolat'ın delege listesinde yer almadı. Çelik'in konuşması sırasında, balkon kısmında kongreyi izleyen bazı partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

'İMAMOĞLU'NUN LİSTEYE YAZILMAMASI SİYASİ NEZAKETSİZLİK

CHP İstanbul İl Başkan Adayı Özgür Çelik, 'Genel Başkanımızı bu kongre tartışmalarının bir öznesi haline getirmeyi yanlış buluyorum. Ayrıca, İBB Başkanımızı da bu kongre süreçlerinde tartışmayı yanlış buluyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu partimizin ilçe başkanlığını yapmış, 2014'te İstanbul'da AK Parti'nin elinden aldığımız tek belediye olan Beylikdüzü'nü kazanmış. 25 yıl sonra İstanbul'da haramilerin saltanatına son vermiş, kurtarmıştır. 6 ay sonra hep birlikte bir yerel seçime gideceğiz, Genel Başkanımız, Sayın Başkanımızın adaylığını ifade etti. Başkanımız, İstanbul için bir yürüyüş başlatıyoruz dedi. Yeri gelmişken önce bir güzelliği sonra bir eleştiriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Divan Başkanımız Sayın Çetin Soysal iki listede de var. Diğer listeyi yapan arkadaşlara da kırmızı listeyi de beyaz listeyi de yapanlara da teşekkür ediyorum. Bu bir nezaket örneğidir. Ancak Genel Başkanımızın adaylığını açıkladığı, 6 ay sonra yerel seçime gideceğimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, iki listeden birine yazılmamasının da siyasi nezaketsizlik olduğunun altını çizmek istiyorum İfadelerini kullandı.

'ELİNİ BEN KALDIRDIM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI YAPTIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulunan Canpolat, Hiç kimse İstanbul'da Belediye Başkanlığı almaya inanmadığı bir dönem, Kadir Topbaş istifa ettiğinde; o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanımızı İstanbul'a elini ben kaldırdım, belediye başkanı adayı yaptım. O günden biz bunu gördük. Öyle kimse, kendine pay çıkarmasın. Sonra, Belediye Başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partililerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum dedi.

İYİ PARTİ ÜZERİNDEN İŞE GİRME DÖNEMİ PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN BİTECEK

Canpolat, Sadece, Cumhuriyet Halk Partililerin ilçe seçimlerinde, mahalle seçimlerinde, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Şimdi sadece CHP örgütü delegeleri, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Siz, Cumhuriyet Halk Partililer istifa edip, İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi Pazar gününden itibaren bitecektir İfadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ ALANINA ÇEKİLECEK

Özgür Çelik'in konuşmasında yönelttiği İmamoğlu ile ilgili ifadeleri yanıtladı. Canpolat, 'Niye belediye başkanı listenizde yok Hiçbir belediye başkanı benim listemde yok. Ben örgütü listeye koydum örgütü, bir önceki kongrede söyledim. Pazartesi günü beni seçerseniz dedim, bu belediye başkanlarını ilçe başkanları, örgütün önünde, önlüklerini ilikleteceğim demiştim. Tercihinizi bizi yapmadınız. Şimdi bir kez daha söylüyorum, belediye başkanları kendi alanlarına çekileceklerdir. Kamucu, sosyal, solcu belediyecilik yapacaklardır, sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AK Parti'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti'nin kadrolarıyla, solcu belediyecilik yapamazsınız şeklinde konuştu.

'KENDİNİZE İL BAŞKANI DEĞİL ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SEÇİYORSUNUZ

Canpolat, 'Pazartesi'den itibaren her belediye başkanı kendi alanında olacak. Her belediye başkanı kendi alanında mücadele edecek, biz de belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız, baş tacı yapacağız. Örgüt işlerini ayıracağız. Örgüt işlerinde taraf olursanız, bir tarafı karşınızda bulursunuz, hiçbir belediye başkanımız ister ilçe, ister büyükşehir. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, baskı altına alarak, örgütü dizayn etmeye kalkarak, kendi ilçe başkanını milletvekili yapıyorsunuz, gençlik kolu başkanı yapıyorsunuz, kendinize il başkanı seçmiyorsunuz, özel kalem müdürü seçiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi özel kalem müdürleriyle yönetilemez ifadelerini kullandı.

CANPOLAT GENEL BAŞKANI HANÇERLEYENLERE KARŞI BURADAYIM

Canpolat, Bizim eleştiri hakkımızı bile elimizden aldılar. Biz, eleştirecek çok şeyimiz vardı. Eleştirme hakkımızı, bu bir gecede zoom toplantısına katılıp değişmeyenlerin, bir gecede genel başkanı hançerleyerek Brütüs olarak değişim istemelerinden dolayı, işte ondan dolayı bugün buradayım. Genel başkana eleştirilerimizi saklı tutmak koşuluyla, genel başkanı desteklemek için buradayım dedi.

'DEĞİŞİMİ GENEL BAŞKANIMIZ KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Canpolat, 'Değişimi biz yapacağız. Genel başkanımızla birlikte onun öncülüğünde bu yenilemeyi yapacağız. Sol kadroların önünü açacağız. Sosyalist kadroların önünü açacağız. Sağa kucak açma süreci bugünden itibaren bitmiştir. Kendi solumuza, sosyalistlere, sosyal demokratlara döneceğiz. Birlikte ayağa kalkacağız diye konuştu.

İki adayın konuşması sonrası, oylama sürecine geçildi.