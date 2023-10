Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen Haliç Dostluk Kupası'nda yarıştı. Kadir Has Üniversitesi takımı, 7 dakika 17 saniyelik skoruyla birinci oldu. Genç sporcular, 2 bin 100 metrelik parkurda dostluk ve centilmenlik ruhuyla yarıştı.

Koç ve Kadir Has Üniversiteleri Haliç Dostluk Kupası'nda Yarıştı

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, "Haliç Dostluk Kupası" için yarıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi ile Kadir Has Üniversitesi kürek takımları Cumhuriyet'in 100. yılında 10. kez dostluk için yarıştı.

Haliç Dostluk Kupası kürek yarışı bu yıl Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde tamamlandı.

Genç sporcular dostluk için dakikada ortalama 36 kürek çekti. 10. Haliç Dostluk Kupası'nı kazanan takım, 7 dakika 17 saniyelik skoru ile Kadir Has Üniversitesi kürek takımı oldu.

Cumhuriyet'in 100. yılını sporla ve dostlukla kutlamak üzere bugün bir araya gelen gençler, 2 bin 100 metrelik parkur için son hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 10.00'da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son buldu.

Yarışta Koç Üniversitesi kürek takımını antrenör Yalçın Fidancı, dümenci Toprak Ata Kıvrak, Salihcan Kahraman, Ahmet Deniz Aydın, Nejat Işık, Mahmut Yusuf Güşlü, Onur Sapmaz, Cem Berk Görmüş, Furkan Polat ve Emir Saygılı oluşturdu.

Kadir Has Üniversitesi ekibinde ise antrenör Burkay Günay, dümenci Melike İdil Çalışkan'ken, Necmi Batuhan Acar, Görkem Tekoğlu, Metehan Kara, Emirhan Yıldırım, Emre Keklik, Enver Erman, Berkay Öztürk ve Murat Alp Yardım kürek çekti.

Açıklamada ödül töreninde konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, 10 senedir centilmenlik, disiplin gibi çok önemli değerleri kutlayan, bu spor faaliyetinin bir parçası olmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. ve üniversitemizin 30. yılını kutladığımız bu ayda böylesi güzel bir etkinliğin parçası olmaktan da ayrıca çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımı öğrencilerine teşekkür ederek, "İki üniversite arasındaki bu dostluk kupasının Cumhuriyet'in gelecek on yılları boyunca devam etmesi, en büyük dileğim. Dostluğumuz baki, ancak beşinci yılımda kupayı bir kez daha kazanmış olmamız çok güzel, çok gurur verici." açıklamasında bulundu.