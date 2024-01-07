AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? AK Parti Trabzon belediye başkanı adayı kim oldu? İşte açıklanan isim!

Ak Parti Trabzon adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? AK Parti Trabzon belediye başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ TRABZON ADAYI BELLİ OLDU MU?

Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Trabzon'da Murat Zorluoğlu aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya

MURAT ZORLUOĞLU

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Murat Zorluoğlu 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atandı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.