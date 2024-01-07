AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? AK Parti Gaziantep belediye başkanı adayı kim oldu? 20 İlde Belediye Başkanı Adayları Belli Oldu!
AK Parti, 20 ilde belediye başkanı adaylarını açıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok ve Gaziantep'te Fatma Şahin aday gösterildi. Adayların kim olduğu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen duyuruldu. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanmış durumda.
AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? Sorusu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören nedeniyle internet üzerinde araştırılıyor. Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ak Parti'nin İstanbul dahil 26 il için belirlediği adayları resmen duyuruyor. Peki, AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? AK Parti Gaziantep belediye başkanı adayı kim oldu?
AK PARTİ GAZİANTEP ADAYI BELLİ OLDU MU?
Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok, Gaziantep'te Fatma Şahin aday gösterilecek. İşte kulislerden alınan bilgilere göre kesinleşen adaylar;
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya
FATMA ŞAHİN KİMDİR?
Fatma Şahin (20 Haziran 1966, Gaziantep), Türk siyasetçi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekilidir. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanıdır.
Fatma Şahin doğum tarihi : 20 Haziran 1966
Fatma Şahin kaç yaşında : 54 yaşında
Fatma Şahin nereli : Gaziantep
Fatma Şahin mesleği ne : Belediye Başkanı