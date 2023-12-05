Fatih'te Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği düzenlendi

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü iş birliğinde 5. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, özel eğitim okullarından ve diğer ilçelerden gelen öğrenciler sportif ve sanatsal etkinliklerle eğlendi.

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Su Sporları Kulübü iş birliğinde 5. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği gerçekleştirildi.

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinliğe, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Çepni katıldı.

Organizasyonda, Fatih ilçesindeki özel eğitim okullarının yanı sıra Üsküdar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinden de özel eğitim öğrencileri yer aldı.

Sportif ve sanatsal etkinliklerin öğrencilerle buluştuğu etkinlikte velilerden bazıları duygusal anlar da yaşadı.

Halkoyunları, dans gösterileri ve müzik dinletileri gibi etkinliklerin sergilendiği program çerçevesinde kurulan 14 sportif parkurda, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Toplamda 60 gönüllünün yer aldığı organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Burhanettin Hacıcaferoğlu, şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlayan etkinliklerimiz devam ediyor. Fatih Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 5'incisine ev sahipliği yapması, gençlerimize sahip çıkması önemli diye düşünüyorum. Bu etkinliklerin hepsi aslında birer farkındalık etkinliği. Engelli gruplarının her aşamasında gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Velilerimizden rica ediyorum çocuklarını bu etkinliklere getirsinler. Çocuklarımızın eğitilebilir olduğunu son 20 yılda yapılan çalışmalarla zaten görüyoruz. Önceden çocuklarını evden çıkarmayan velilerimiz artık bu tür imkanlarla çocukları buralara getiriyorlar ve onların elde ettiği başarılarla çok mutlu oluyorlar. Biz her türlü hizmeti vermeye hazırız."

Öte yandan Hacıcaferoğlu, organizasyonda harman dalı ekibine eşlik etti.