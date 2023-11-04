GetirAraç'tan Brand Week'e ulaşım desteği

Esnek süreli, serbest dolaşımlı araç paylaşım platformu GetirAraç; 6-10 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan ve dünyanın önde gelen markalarının pazarlama, reklam, teknoloji ve iletişim profesyonellerini buluşturan Brand Week'in ulaşım sponsoru oldu.

Esnek süreli, serbest dolaşımlı araç paylaşım platformu GetirAraç; 6-10 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan ve dünyanın önde gelen markalarının pazarlama, reklam, teknoloji ve iletişim profesyonellerini buluşturan Brand Week'in ulaşım sponsoru oldu.

Getir'in esnek süreli, serbest dolaşımlı araç paylaşım platformu GetirAraç, dünyanın önde gelen markalarının pazarlama, reklam, teknoloji ve iletişim profesyonellerini buluşturan Brand Week'e ulaşım sponsoru oldu. Yapılan açıklamaya göre, platform kullanıcıları, 8-9-10 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğe geliş ve dönüşte geçerli olmak üzere indirimli olarak ulaşım sağlayabilecek. Kullanıcılar, Haliç Kongre Merkezi etkinlik girişinde bulunan GetirAraç VIP Otopark Alanı'na araçlarını kolayca ve vakit kaybetmeden park edip etkinliğe katılabilecek.

Bu sene 10'uncu kez gerçekleşecek olan Brand Week'te; Türkiye ve dünyadan 230'dan fazla ünlü gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenin yanı sıra, marka kurucu ve yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

Verilen bilgiye göre, 2021'de Getir'in Türkiye'nin ilk esnek süreli araç paylaşım platformu MOOV'un yüzde 75 hissesini satın aldıktan sonra başlattığı GetirAraç hizmeti; kolay erişilebilir, esnek bir ulaşım çözümü olarak öne çıkıyor. Platform, otomobili olmayanların daha kolay hareket etmesini sağlamanın yanı sıra, sadece belli durum ve gereksinimler için otomobile sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. - İSTANBUL