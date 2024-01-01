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İstanbul'da Yeni Yıl Kutlamaları Dron İle Görüntülendi

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Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda İstanbul Boğazı ve Haliç'te havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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