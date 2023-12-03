İstanbul'da Kano Sporu: Altın Boynuz'da Keyifli Deneyim

İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler ve su sporlarına ilgi duyanlar için kano sporu, Haliç'te yapılabiliyor. Haliç'in dalgasız oluşu ve tarihi dokusuyla kano severlerin tercih ettiği bir nokta olan Altın Boynuz, her mevsimde spor yapma imkanı sunuyor. Fatih Belediyesi Kano Kürek Merkezi'nde kano, optimist yelken, dragon bot ve kürek gibi spor dallarında ücretsiz eğitimler veriliyor. Tesiste haftanın 6 günü aktif olarak eğitimler devam ediyor.

İstanbul'un yoğun temposu içerisinde farklı bir aktivite yapmaya yönelenler ile su sporu severlerin tercihlerinden biri olan kano, yılın her mevsimi "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç'te yapılabiliyor.

İstanbul, şiirlere konu olan denizi ve Boğazı ile önemli bir geçiş noktası olmasının yanı sıra birçok su sporuna da ev sahipliği yapıyor. Kentin hareketli yaşamından uzaklaşmak isteyenlerle spor yapmayı sevenler, kano, yüzme, rüzgar sörfü, dragon bot, yelken ve kürek gibi birçok spor dalını burada deneyimleme imkanı buluyor.

Kentte yapılmaya elverişli spor dallarından biri olan kano, birçok sahil şeridinin yanı sıra Haliç'te de yapılıyor.

"Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç, dalgasız oluşu ve çevresindeki tarihi dokusuyla kano severlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Kanoya binmek için Fatih Belediyesi Kano Kürek Merkezi'ni tercih edenler, yılın her mevsiminde spor yapma fırsatı buluyor.

Yaz-kış denizle iç içe olmak isteyenlere imkan sağlayan kano, ayrıca Haliç'in tarihi dokusunu denizden de izlemeye olanak sağlıyor.

Fatih Belediyesi Kano Kürek Merkezi Tesis Sorumlusu Sirac Bilici, AA muhabirine, tesiste kano, optimist yelken, dragon bot ve kürek olmak üzere dört ana branşta ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 44 bin vatandaşa ücretsiz eğitim

Günlük eğitimlere katılmak isteyenlerin Fatih Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini ifade eden Bilici, "Dört haftalık, toplamda 8 dersten oluşan kano ve kürek eğitimlerimiz de sitemizde yer alıyor. Bu tesis 2020 yılının Eylül ayında açıldı. O tarihten bu zamana burada yaklaşık 44 bin vatandaşımıza ücretsiz eğitimler verdik. Halkımız memnun. Biz de onları gördüğüm için memnunuz." diye konuştu.

Bilici, tesisin özellikle yaz aylarında çok yoğun olduğunu belirterek, "Hiç suyla tanışmamış insanları suyla tanıştırıyoruz. Burada yaz okulu ve kış okulu olmak üzere 7-11 yaş optimist yelken, 7-14 yaş kano eğitimleri yapıyoruz. Burada hem çocuklara hizmet ediyoruz hem de 18 yaş üstü yetişkin insanlara. Yediden yetmişe hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşımızı tesisimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kano antrenörü Meltem Öztürk, tesisteki eğitimlerin aktif şekilde haftanın 6 günü devam ettiğini kaydetti.

Kano için 4 haftalık eğitimlerin yanı sıra günlük seanslarının da bulunduğunu söyleyen Öztürk, "Çocuklar için de aktiviteler var. Cumartesi günleri saat 14.00'te çocuk seansı var. Tesiste Haliç Su Sporları adında da bir kulübümüz var. Orada da sporcu yetiştiriliyor. Burada 7 yaşından 18 yaşına kadar sporcularımız var." dedi.

Öztürk, ders sürelerinin 1 saat olduğunu belirterek, günlük olarak kayıt yaptırıp gelindiğini anlattı.

Eğitimlerinde ikili kano kullandıklarını dile getiren Öztürk, derslerin yılın 12 ayında her hava koşulunda aktif şekilde devam ettiğini ve keyifli geçtiğini sözlerine ekledi.

Kano çok keyifli bir spor

Kardeşiyle eğitimlere katılan Esra Altay ise kano kullanmanın farklı bir deneyim olduğunu, çok keyif aldıklarını söyledi.

Elif Güner de eğitimlere ilk geldiğinde heyecanlandığını fakat sonrasında hemen alıştığını ifade etti.

Kano kullanırken kolların çalışmasından kaynaklı biraz yorulduğunu aktaran şGüner, bu sporun güzel olduğunu kaydetti.