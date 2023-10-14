Galatasaray Kulübü Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı Başladı
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Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda kulüp yönetim kurulu raporları sunulacak ve görüşmeler yapılacak.
- Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.
Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Genel kurul toplantısında 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 dönemini faaliyet raporu sunumu yapılacak ve denetim kurulu raporu okunacak. Raporlar hakkındaki görüşmeler sonrasında yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Genel kurul toplantısı, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla tamamlanacak.