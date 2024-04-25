SDN Summit: Türkiye'nin Önde Gelen Teknoloji Firmalarının Yeni Ürünlerini Deneyimleyin

27-28 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan SDN Summit, tüketici elektroniği meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz bu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarının yeni ürünlerini deneyimleme, sektördeki uzmanlardan bilgi edinme ve girişimcilerle tanışma imkanınız olacak.

SDN Summit etkinliğinde neler var?

Deneyim Alanları: Farklı markaların stantlarını gezerek yeni ürünleri deneyimleyebilir, en son teknolojiyi yakından takip edebilirsiniz.

SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!

Paneller: Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da katılımıyla gerçekleşecek panellerde, sektörün önde gelen isimlerinden geleceğe dair vizyonlarını dinleyebilirsiniz.

Girişimcilik Köşesi: Kendi fikrinizi yatırımcılara sunma ve girişimcilerle network kurma imkanı yakalayabilirsiniz.

Eğlenceli Aktiviteler: Çekilişler, hediyeler ve sürprizlerle dolu eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.

Etkinlik ile ilgili en güncel haberleri ve sürprizleri kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarını yaparak çekilişlere katılabilir ve birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz.

Tarih ve yer:

Tarih: 27-28 Nisan 2024

Yer: Haliç Kongre Merkezi

SDN Summit konuşmacıları

Mehmet Fatih Kacır T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü

Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi

Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü

Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director

Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO

Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü

Celal Toprak Gazeteci

Cenk Çiğdemli Ticimax CEO

Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı

Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations

Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü

Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak

Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü

Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu

İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO

Kaan Sancaklı BiTaksi CEO

Kamile Uray, Teknik Analist

Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür

Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner

Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO

Özcan Ayyıldız English Home CIO

Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO

Ramazan Demir, ASPower Genel Müdür

Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri

Serhat Dolaz, Paycell CEO

Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdür

Serkan Girgin Google Türkiye CMO

Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding

Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye

Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı