Türkiye Kürek Federasyonu'ndan Para Kürek Antrenmanı

Türkiye Kürek Federasyonu bünyesinde ilk para kürek antrenmanı, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Engelli sporcular antrenmanda bilgilendirildi ve ölçüm ve testler yapıldı. Para kürek branşında kulüpler bazında sporcular yetiştirilmesi ve milli takımın oluşturulması planlanıyor.