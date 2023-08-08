Türkiye Kürek Federasyonu'ndan Para Kürek Antrenmanı
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Türkiye Kürek Federasyonu bünyesinde ilk para kürek antrenmanı, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Engelli sporcular antrenmanda bilgilendirildi ve ölçüm ve testler yapıldı. Para kürek branşında kulüpler bazında sporcular yetiştirilmesi ve milli takımın oluşturulması planlanıyor.
Türkiye Kürek Federasyonu bünyesinde ilk para kürek antrenmanı, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, para kürek branşı oluşturma çalışmalarında ilk önemli adım atıldı.
Para kürek tekneleri İstanbul'da suya indi. Haliç Su Sporları Merkezi'nde yapılan antrenmana engelli sporcular ilgi gösterdi. Sporculara antrenmanda engelli kürek branşıyla ilgili bilgiler verildi.
Antrenmanın ardından sporcularla yapılan görüşmelerde ise ölçüm ve testler gerçekleştirildi.
Para kürek branşında atılan bu ilk somut adımın ardından kulüpler bazında sporcular yetiştirilmesi, yurt içi resmi müsabakaların başlatılması ve milli takımın oluşturulması planlanıyor.