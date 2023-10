İmamoğlu: CHP'yi devrimci bir parti yapmak zorundayız

Emre Can URAN – Feridun AÇIKGÖZ / CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Kongrede bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Parti yönetimine olan eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içi demokrasiyi bir bölünme ve parçalanma riskiymiş gibi göstermenin asla doğru olmadığını düşünüyorum" dedi. İmamoğlu konuşmasında " Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimlerden sonra CHP'ye hizmet eden insanlarımızı üzüntülü değil, başını öne eğen değil, başı dik, mutlu olduğu, seçimleri sürekli kazanan, halkçı politikalar uygulayan, devrimci bir parti yapmak zorundayız." şeklinde konuştu. İmamoğlu sözlerini "Biz birilerini dışlayan bir anlayışı asla temsil etmeyen bir ekibiz. Buradan birleşerek güçlenerek çıkacağız. Buradan ayağa kalkarak çıkacağız. Şuna inanın, İstanbul'u kazanacağız. " şeklinde sürdürdü.

CHP İstanbul 38. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu; yedekleri ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği seçimlerde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da takip ettiği kongreye, delegeler, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı. İki adayın sunduğu önergeyle, CHP 23. Dönem İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, oylamayla Divan Başkanlığı'na seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye yönelik mesajının okunması sonrasında konuşmalara geçildi.

"KENDİSİNE YAPTIĞIM ELEŞTİRİLERİN YARISINI YAPSAM BANA DÜŞMAN OLURDUNUZ"

Canan Kaftancıoğlu, konuşmasında CHP İstanbul İl Örgütü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kaftancıoğlu, "Yüzüne karşı dönüştürücü siyaset, sahici ve samimi siyaseti toplumda yerleştirmek için her türlü eleştirimi, tahmin ediyorum en sert ve en net eleştirilerimi, yüzüne karşı yapmama rağmen, 'Siyasette kadınlar da olmalı' deyip, eleştirileri büyük bir olgunlukla karşılayan ve kadınların da siyasette var olmasının bu şekilde önünü açtığına inandığım Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na kişisel ve özel teşekkürümü ediyorum. Kendisine yaptığım eleştirilerin herhalde bu salonda yarısını birine yapsaydım bana düşman olurdunuz." dedi.

"PARTİ OLARAK KONUŞMAMIZ GEREKENLER VAR"

Konuşmasının ilk bölümünde başkanlık döneminde yaşananlar ve projelerinden bahseden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Parti olarak elbette ki konuşmamız gerekenler var. Pek çok vatandaşımızın uzunca süredir iktidar olma ve ülkeyi yönetme hevesinden, kararlılığından, ne yazık ki buna karşılık veremeyen bir parti olarak görülüyoruz. Her birimiz, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün her şartta mücadele eden, hedefe ulaşmak için sürekli yeni yollar arayan, icraatçı, projeci ve tutkulu vatan sevgisini aynı yoğunlukta taşımak, aynı enerjiyi sergilemek zorundayız. Bu ülkenin geleceği ve bu aziz halkın refahı için, içine düştüğümüz bu zor durumlardan bir an önce kurtulmak zorundayız." dedi.

"PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLERİ SALDIRI OLARAK YORUMLAMANIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İmamoğlu'nun konuşması sırasında sık sık 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları atıldı. İmamoğlu, "Birileri tabii ki bir kısım hususlara, muhalefete karşı duruşlar gösterecektir. Bunlar önemli değil. Bakınız, temel değerlerimizi ve en önemli ilkelerimizi savunmak zorundayız. Parti yönetimine olan eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içi demokrasiyi bir bölünme ve parçalanma riskiymiş gibi göstermenin asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içinde sanki 'Ötekiler' veya 'Düşmanlar' varmış gibi davranmanın ve propagandanın asla yeri yoktur partimizde. Bunlar bize yakışan veya fayda sağlayacak şeyler değildir. Bunlar bizim sonuna kadar mücadele ettiğimiz ve edeceğimiz yaklaşımlardır. Birilerini işaret edip düşmanlaştırmaya çalışanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık mücadelesine kötülük yaparlar. Parti hukukuna uygun, şeffaf bir biçimde partiye üye olmuş, görev üstlenmiş ve mücadele etmiş herkese bu partide yer vardır. Kendi iradesi ve gönüllü emeğiyle bu partiye ve bu partinin mücadelesine destek vermek üzere katılan hiçbir üye ayrıştırıcı bir tutuma tabi tutulamaz. Bu ülkenin modern, özgür, demokrat ve müreffeh bir ülke olması için saflarımıza katılan herkese bu partide yer vardır. Bundan sonra da öyle olacaktır. Farklılıklara saygı göstererek birarada yaşama ve çalışma kültürünü önce partimizde sergileyerek halkımıza örnek olmalıyız. Hayatım boyunca defalarca gerçekleştiğini gördüğüm bir sırrı paylaşmak istiyorum. Bu millet Türkiye'yi zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir seçeneği gördüğünde tereddüt etmeden iktidara taşır" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRİLERİNİ DIŞLAYAN ANLAYIŞI TEMSİL ETMEYEN BİR EKİBİZ"

"Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidar olmasını istiyor" ifadelerini de kullanan İmamoğlu, "İşte bizleri görmezden gelmeyeceği ulusal ihtiyaç budur. Bizim en acil ve en önemli görevimiz hep beraber iktidar olma seçeneğini milletimize acilen sunmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendiren, ayağa kaldıran, devrimci ve halkçı bir parti yapın' diyorlar bize." dedi. İmamoğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimlerden sonra CHP'ye hizmet eden insanlarımızı üzüntülü değil, başını öne eğen değil, başı dik, mutlu olduğu, seçimleri sürekli kazanan, halkçı politikalar uygulayan, devrimci bir parti yapmak zorundayız." şeklinde konuştu. İmamoğlu sözlerini "Biz birilerini dışlayan bir anlayışı asla temsil etmeyen bir ekibiz. Buradan birleşerek güçlenerek çıkacağız. Buradan ayağa kalkarak çıkacağız. Şuna inanın, İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'un 39 ilçesinde iddia koyacağız. En az 30 ilçesinde büyük bir kazanım elde edeceğiz. Birlikte İstanbul ittifakını kuracağız. Bu yolculuk zafere giden yolculuktur. Bu yolculuğun sonunda Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, bu yolculuğun sonunda millet kazanacak." şeklinde sürdürdü. İmamoğlu, konuşmasının sonunda, 2024 yılının Mart ayındaki yerel seçimleri, 2028'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve 2029'daki yerel seçimlerde kazanmanın önemine vurgu yaptı. Kongre, konuşmalarla devam ediyor.