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Haliç Köprüsü'nde Otomobil Kaza Yaptı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

Haliç Köprüsü'nde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil bariyerlere çarptı ve trafik yoğunluğu oluştu. Kazada otomobil ters döndü ve sürücü ile eşi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi kapatıldı ve trafik akışı aksadı.