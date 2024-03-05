İstanbul Haliç Festivali Goran Bregoviç Konseriyle Başladı

Haliç Tersanesi'nde kurulan İstanbul Sanat'ın ev sahipliği yaptığı "İstanbul Haliç Festivali", Goran Bregoviç ile orkestrası Wedding and Funeral Band konseriyle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, yoğun ilginin yaşandığı konserde açılışı, Anadolu ve Balkan müziğini harmanlayarak seslendiren Kolektif İstanbul yaptı.

Ücretsiz açık hava konserleriyle 9 Mart'a kadar sürecek festivalde, Aga B ve Bandosu, Şanışer & Sokrat & Kamufle, Anatolian Session, Hey! Douglas, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Yasemin Mori, Ece Seçkin, Duygu Soylu ve KÖFN sahne alacak.

Karnaval oyunlarının da bulunduğu panayır alanında İstanbulluları ayrıca eskiden hem tarihi Yarımada'ya hem de Haliç bölgesine temiz su taşıyan Bozdoğan Su Kemeri'nin yer aldığı bir deneyim ekranı karşılıyor.

Can Memişoğulları'nın, konseptini iklim krizinden yola çıkarak tasarladığı deneyim ekranı, önünden geçen insanlarla etkileşime giriyor.

İstanbul Sanat hakkında

İBB Şehir Hatları A.Ş.'ye bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Haliç Tersanesi, İstanbul'un yeni kültür sanat ve yaşam merkezi İstanbul Sanat'a ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Sanat bünyesinde yer alan İstanbul Sanat Müzesi, 3 Eylül'e kadar çağdaş sanat sergisi "Ah Güzel İstanbul"u da sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide Gentile Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresi, İtalyan ressam Cristofano Dell'Altissimo imzalı Kanuni Sultan Süleyman tablosu ve Costanzo da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonu da görülebilecek.