Haliç'te Cumhuriyetin 100'üncü yılı için su altı dalışı yapıldı

Cumhuriyetin 100'üncü Yılı vesilesiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen '100'üncü Yıl Cumhuriyet Dalışı' düzenlendi. Haliç'te su altı dalışı yapan engelliler, 100 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı açtı.

Bağcılar Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Haliç'te 100'üncü Yıl Cumhuriyet Dalışı düzenlendi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğü önünde gerçekleşen dalışa; Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Deniz Kuvvetleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi dalgıçları katıldı.

ENGELLİLER DE DALGIÇ KIYAFETLERİYLE TÜPLÜ DALIŞ YAPTI

Etkinlikte dalgıçlara; görme, işitme, süreğen, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri de eşlik etti. Engelliler, dalgıç kıyafetlerini giyerek sualtına tüplü dalış yaptı. 5 metre derinliğe dalan engelliler, çıkışta Türk Bayrağı açtı. Engelli dalgıçları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye'nin ilk engelli dalış eğitim merkezinin Bağcılar Belediyesi'nde olduğunu söyledi.

"ETKİNLİK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA DA GİRMİŞ OLACAK"

Dalıştan önce konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 100'üncü yılı dolayısıyla bir dalış gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyemiz Feyzullah Engelliler Sarayı'nın su altı ve su üstü Engelli dalış kulübümüzün öğrencileri, bugün paydaşlarımızla dalış gerçekleştirecek. Öncelikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi aynı zamanda rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin 100'üncü yılını hep birlikte coşkulu bir şekilde kutladık. Diliyoruz ki yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. Türkiye yüzyıllarda bir giriş yapmış. Bu süreç dolayısıyla da önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. 100 metrekarelik bir bayrağı su altından, engelli dalgıçlarımız çıkarmış olacak. Aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmiş olacak. Bu süreçte bizim olan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne, aynı zamanda Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"DENİZİN ALTINDA HUZUR VE GURUR"

Dalış yapan Alişan Keneş duygularını, "10 yıldır dalış yapıyorum. Bu tür programlara hiç eksizsiz kaçırmadan katılıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da kaçırmadık. Denizin altında Türk bayrağımızı çıkarmak güzel ve gurur verici bir duyguydu. Aslında bu anlatılmaz, yaşanır. Dalışa alıştık, denizin altında huzur ve gurur… Her yıl bu tür programları kaçırmadan yapmaya devam edeceğiz" şeklinde ifade etti.

Muhammet Ali Aktaş, "Dalış yaptık, bayrağımızı açtık. Dalışı önceden beri yapıyordum zaten" dedi.

"YAŞASIN CUMHURİYET"

Yine dalış yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Diren Demircan ise "Dalışı çok sevdim. Bayrağımızı çıkardık. Burada çok mutlu olduk. Öğretmenlerimizden de Allah razı olsun. Herkes bu kurslara başvursun evlerinde durmasınlar. Yaşasın Cumhuriyet" şeklinde konuştu.