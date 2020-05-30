Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 983 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 103 ve can kaybının 4 bin 515 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 126 bin 984'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:49

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 983 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 103 ve can kaybının 4 bin 515 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 126 bin 984'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 39 bin 230 test yapıldı, 983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, vaka sayısı 163 bin 103, vefat sayısı 4 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 308, iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda,"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

YÖK yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtını kaldırdı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında okuyan fakat Kovid-19 salgını dolayısıyla okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için bir dizi kararlar alındığını belirterek yurt dışında okuyan öğrencilerin salgın sonrasında öğrenimlerini Türkiye'de sürdürmek istediklerini bildirmeleri üzerine bu öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları nedeniyle küresel salgın dönemindeki sağlık endişeleri dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Düzenlemelerin "öğrenci merkezli" olarak ana hatlarının belirlendiğini ve Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemlerine mahsus olacağını belirten Saraç, "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik, mühendislik ve mimarlık programları dışındaki yükseköğretim programlarının yurt dışı yatay geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırılarak bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da iki hastane daha hizmete girecek

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış töreni yarın saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Kovid-19 salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığından park, piknik alanları ve lokantalara ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi işyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.

15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece sona erecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Buna göre, yapılan değerlendirmelere göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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