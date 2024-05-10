"MediaMarkt Türkiye olarak kazandığımızı Türkiye'ye yatırmaya devam edeceğiz"

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Şirket olarak, Türkiye olarak kazandığımızı Türkiye'ye yatırmaya, deneyimle büyümeye devam edeceğiz" dedi.

MediaMarkt, 2023 yılı mali sonuçlarını ve 2024 yılı hedeflerini açıkladı. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, CECONOMY ve MediaMarktSaturn Grubun rakamsal verilerine, şirketin 2024 hedeflerine, tüketici elektroniği pazarının güncel durumuna, şirketin Deneyim Şampiyonluğu vizyonu çerçevesindeki yeni proje ve yatırımlarına ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MediaMarktSaturn yılda 2 milyardan fazla tüketiciye temas ediyor

Yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye'nin global çatı şirketi, Almanya merkezli MediaMarktSaturn, Avrupa'da 11 ülkede, 1000'e yakın mağazasında 45 binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor. Mağazalarda temas edilen müşteri sayısı ise 2 milyardan fazla. 50 bini aşkın çalışanı bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nun 2023 mali yılı cirosu 22,2 Milyar Euro olarak gerçekleşirken, faaliyetler sonrasında elde edilen NET FVÖK 243 milyon euro oldu.

Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmi Türkiye'de

Şirket olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece 1 sene içerisinde 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Hulusi Acar, sözlerine şöyle devam etti: "2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya'dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk. Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya'nın ardından 5'inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2'nci sıraya yükseldik. Ülkemizden aldığımızı ülkemize yatırarak, mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye'de kazandığımızı yine Türkiye'ye yatırıyoruz"

Hulusi Acar, şirkete ilişkin genel istatistikleriyse şöyle aktardı: "Şirket olarak 30 ilimizde 98 mağazamız, toplamda 240 bin metrekareyi aşan satış alanımız, toplamda 3 bin 742 çalışanımız var. Mağazalarımız ve mediamarkt.com.tr de yılda 300 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Şirket olarak bundan 5 yıl önce hayata geçirdiğimiz, cazip fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı bir sadakat programımız var. Ülkemizin en büyük sadakat programlarından biri olan MediaMarkt CLUB'ın bugün üye sayısı 6 milyona ulaştı."

Acar, önceliklerinin Türkiye'de kazandıklarını Türkiye'ye yatırmak olduğunu, istihdam konusundaki çalışmalarının devam ettiğini vurgularken sözlerine şu şekilde devam etti: "Şirket olarak her geçen yıl istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2021 mali yılında 2 bin 941 olan çalışan sayımızı bir sonraki sene 3 bin 227'ye çıkardık. 2023 yılında ise yüzde 13'lük bir artış ile istihdam ettiğimiz kişi sayısı 3 bin 648 oldu. 2024 yılı başından itibaren sadece bu zamana kadar istihdamı yüzde 4 artırdık ve sene sonuna kadar yine yüzde 10 artışla çalışan sayımızı 4 bine çıkarmayı planlıyoruz. 2016 yılında pazar lideri olma hedefimiz doğrultusunda başlattığımız atılımlarımızın neticesinde 2022 yılında organize perakende kanalının liderliğine ulaşmıştık. 2023 yılında da bu liderliğimizi güçlendirerek koruduk ve 2024 yılında da liderliğimizi sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yaparak büyümeye devam edeceğiz."

Mağaza yatırımları önemini koruyor, ziyaretçi sayısı artıyor

Türkiye'de mağaza sayısını sürekli olarak artıran şirket, mağaza ziyaretçi sayısı ve toplam mağaza ortalamalarında her yıl bir önceki yıla göre daha yüksek bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Ocak ayından bu yana markanın mağazalarında 22 milyon ziyaretçiye ulaşılırken, yıl sonu hedefiyse 90 milyon ziyaretçi olarak belirtildi. Yine ziyaretçi sayısı düzenli olarak artan mediamarkt.com.tr'de 260 milyon online ziyaretçiye ulaşılması bekleniyor.

Şirket aynı zamanda Deneyim Şampiyonluğu vizyonu doğrultusunda alışveriş deneyimine yatırım yapmaya devam edecek. Farklı mağaza konseptleriyle tüketicileri farklı alışveriş deneyimine davet eden şirket, stok yönetimini talep farklılaşmalarına uygun olarak gerçekleştirirken tüketicilerin isteklerine odaklanıyor. Şirket bu şekilde 2024 yılında pazar payında da FVÖK'te de artış hedefliyor.

Türkiye pazarında Avrupa'ya göre hareketlilik daha fazla

Açıklamalarına Türkiye'deki tüketici elektroniği pazarıyla ilgili bazı rakamları ve değerlendirmelerini paylaşarak devam eden Acar, Türkiye pazarındaki talebin Avrupa'ya göre daha canlı ve dinamik kalabildiğinin altını çizdi. 85 milyonluk nüfusta 30 yaşın altında olanların oranının yüzde 44 olduğuna dikkat çeken Acar, Türkiye'de nüfusun genç ve dinamik yapısını koruduğunu aktardı. 2023 rakamlarını paylaşan Acar, talepteki sürekliliği şöyle açıkladı: "565 bin evlilik ve 172 bin boşanma sayısını dikkate aldığımızda, yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın sadece yeni ev kurma/ayırma nedenli yeni elektronik ihtiyaçları doğuyor. Bunun yanında, 7 milyonu üniversitede olmak üzere 26 milyon öğrencimiz bulunuyor. Kısacası, Türkiye'de yeni ev ve buna bağlı ürün/hizmet ihtiyacı birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan dahi yüksek. Sahip olduğumuz ev interneti penetrasyonunun oranı ise 2022 yılında %90 iken 2023 yılında bu rakam %94 olmuş. Türkiye'nin cazip demografik ve sosyoekonomik yapısının, modern yaşam tarzının ve pazar eğilimlerinin, önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniği pazarındaki büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz."

"Yeni ürün kategorilerinde inovasyon öncülüğüne devam edeceğiz"

Şirket olarak yalnızca pazardan büyük pay almak için değil, tüketicinin yenilik talebine cevap verebilen tüketicinin inovasyon dendiğinde aklına gelen ilk marka olmak için de çalıştıklarını söyleyen Hulusi Acar, tüketicilere ürün deneyimleme olanağı sunmanın önemine dikkat çekti. Acar, aynı zamanda 2023 yılında talebin en fazla büyüdüğü ürünlerin başında airfryer'ların geldiğini, robot süpürge, dikey şarjlı süpürge, scooter ve drone'lara olan talebin arttığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "MediaMarkt bunların her birinde pazar lideri olmakla kalmıyor, pazarda adeta bir 'early adopter' gibi davranarak, müşteriye bu ürünleri deneyimleme şansı tanıyor. Örneğin, bu yılın da hızla büyüyen ürünleri arasında E-mobility (elektrikli ulaşım) var. Şirketimiz burada da lider olacak, bu ürünleri de yine Türkiye'deki tüketiciler gelip bizim mağazalarımızda deneyimleyecek. Önümüzdeki dönemde yapay zekayı da teknoloji ürünleri içinde daha fazla göreceksiniz ve burada da yine biz öncü olacağız."

Pazar görünümü 2024 için pozitif

Hulusi Acar'ın paylaştığı rakamlara göre, tüketici elektroniği pazarının büyüklüğü 2023 yılında 534 milyar TL'ye ulaştı. 2024'ün ilk çeyreğinde ise 182 milyar TL'yi buldu. Son 2 yılda da 3 haneli büyüme gösteren, adetsel olarak da tüketicinin ilgisini devam ettirdiği pazara ilişkin 2024'ün kalanı için de pozitif bir görünümün hakim olduğunu belirten Acar, "Elbette 3 haneli büyümeler olmasa da rasyonel ekonomik politikaların da etkisiyle 2024'ün sonuna geldiğimizde 750 milyar TL'yi aşacağı tahmin ediliyor," yorumunda bulundu. Türkiye'de tüketici elektroniği pazarının birçok alt kategoride geliştiğini ve en büyük payı GSM ve büyük ev aletleri kategorilerinin aldığını söyleyen Hulusi Acar, "teknoloji süper mağazası" olarak rekabetin en yoğun olduğu kendi alanlarında MediaMarkt Saturn Holding olarak Türkiye'de ve globalde rekabette farklılaşmayı başardıklarını, bunun nedenininse yalnızca tüketici elektroniği perakendeciliği odaklı iş yapma yaklaşımları olduğunu belirtti.

Kadın istihdamında hedef yüzde 50

Kadın istihdamına öncelik verdiklerini vurgulayan Acar, kadın istihdamında hedefledikleri oranın yüzde 50 olduğunu aktardı. Acar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Elektroniğin kadını erkeği olmaz diyoruz ve önümüzdeki 4 sene içerisinde kadın istihdamını yüzde 50'ye getirmeyi hedefliyoruz. Kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde toplamda kadın çalışan oranımız yüzde 35, kadın takım lideri oranımız ise yüzde 20, mağazalarımızdaki tüm yönetim kademelerindeki kadın oranımız ise yüzde 19 oldu. Bu yıl kadın çalışan oranımızın yüzde 40'a ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Yeni açtığımız mağazalardaki işe alımlarda da istihdam edilenlerin en az yüzde 50'sinin kadın çalışan olması da hedeflerimiz arasında. Ayrıca bizim mağazalarımızda iş ortaklarımızın tanıtım görevlileri de var. Onları da kendi çalışanlarımızı ve ailelerini eklediğimizde 25 bine yakın insana dokunuyoruz."

MediaMarkt sürdürülebilirlik alanında da öncü olmayı hedefliyor

Şirket, ürün yaşam döngüsünü uzatmak, atık oranını azaltmak ve de kullanıcıların teknolojik ürünlere erişimini daha da kolaylaştırabilmek adına çözümler sunmaya devam ediyor. Şirketin Almanya'dan sonra en çok geri alım yapan şirketi ise MediaMarkt Türkiye olarak öne çıkıyor. MediaMarktSaturn Grubu, 1,2 milyondan fazla cihazın onarımını gerçekleştirerek 3 bin 500 tondan fazla elektronik atığın azaltılmasını sağladı. Şirket ise bugüne kadar 148 bin kullanılmış cihazı yenileme amacı ile geri aldı ve 12 bin yenilenmiş ürünü yeniden tüketicilerle buluşturdu.

4 yılda 24 bin çocuğa ulaşacak

Şirketin deprem bölgesindeki çocukları hedefleyen "Eğitimle Daha İyiye" projesine dikkat çeken Hulusi Acar, projenin uzun soluklu olduğunu ve 4 yılın sonunda en az 24 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Hulusi Acar, sözlerini şöyle tamamladı: "Tırlarımız Ekim ayından itibaren deprem bölgesinde ve şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla çocuğa ulaştık ve projenin birinci yılı tamamlandığında 6 bin çocuğa ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Eğitim tırlarımızın ikisi 'Bilişim ve Tasarım Mucitleri' konsepti ile çocukların bilişim ve tasarım öğrenmesini sağlarken, üçüncü tırımız olan Düş Gezgini de çocukların sanatsal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Dördüncü tırımız da ilk durağı olan Hatay'a doğru hareket etti. Bu tırımız da Bilim Tırı olarak çocukların hayatına dokunacak."

Kendi markalarını tüketicilere sunuyor, Türkiye'de üretim hedefliyor

Şirket, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY'ı Türkiye'deki mağazalarında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr'de tüketicilerle buluşturuyor. "Bir MediaMarkt markasıdır" diyerek bütçe dostu ve kaliteli alternatifleri, markanın kalitesi ve güvencesiyle sunmayı ve bu ürünlerden bazılarını Türkiye'de üretmeyi amaçlayan şirket, Türkiye'deki tüketicilerin kullanıcı dostu ürün gruplarıyla orta ve orta-üst segmentte yüksek teknolojiye sahip ürünlere erişebilmesini sağlayacak. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde hem küçük ev aletleri hem de beyaz eşya kategorisinde B Plus segmentte enerji dostu ve yüksek teknoloji ürünler tüketicilerle buluşacak. - İSTANBUL