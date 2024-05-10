Üye Girişi
Haberler

Niğdeli oyuncu Yılmaz Özcan Türkiye Şampiyonu oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde gerçekleştirilen Bilardo Şampiyonası'nda Niğdeli oyuncu Yılmaz Özcan, A kategorisi 1. Etap'ta rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde gerçekleştirilen Bilardo Şampiyonası'nda Niğdeli oyuncu Yılmaz Özcan Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. Etap Final Müsabakaları Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde yapıldı. Niğde Cadde Bilardo Spor Kulübü oyuncusu Yılmaz Özcan, A kategorisi 1. Etap'ta rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Final karşılaşmasında Burhan Genç'i 40-33'lük skorla yenen Yılmaz Özcan, daha önce de dünya şampiyonu olmuştu.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Yılmaz Özcan 1'inci, Burhan Genç 2'inci Turgay Orak ise şampiyonaya adını 3'üncü olarak yazdırmayı başardı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yılmaz Öz Türkiye Niğde Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title