Türkiye'nin sürdürülebilirliğe yatırım yapması gerekiyor

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, Türkiye'nin sürdürülebilirliğe ciddi yatırım yapması gerektiğini belirterek, "Ben iyimserim çünkü şirketler bu konunun farkındalar ve net sıfır için çok ciddi bir taahhütte bulundular." dedi.

Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu kapsamında "Ekonomik Kalkınmayı Desteklemek için Sürdürülebilir Finans" ve "Temiz Enerjiye Geçişi Hızlandırmak" başlıklı paneller yapıldı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliğiyle İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda düzenlenen "Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu" devam ediyor.

Forum kapsamında gerçekleştirilen "Ekonomik Kalkınmayı Desteklemek için Sürdürülebilir Finans" başlıklı panelin moderatörlüğünü Sürdürülebilir Finans Başkanı Uluslararası Finans Enstitüsü Sonja Gibbs yaptı.

Panelde konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, Orta Vadeli Program'da sürdürülebilirlikle ilgili hedef ve planların yer aldığını belirterek, sürdürülebilirliğin bütün ana stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu durumun sadece finans ve özel sektör için değil, kamu için de böyle olduğunu ifade eden Erdem, "Biz ekonomik istikrara ulaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıyayız. Eğer ki biz sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya erişeceksek ve net sıfır ekonomiye ulaşacaksak, ekonomik programı çok doğru uygulamamız gerekiyor." diye konuştu.

Erdem, sürdürülebilirlikle ilgili gereken yatırımların çok yüksek maliyetli yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini ve böylece yatırım kararlarıyla ilgili riskleri yönetmenin daha kolay olacağını dile getirdi.

"Şirketler net sıfır için çok ciddi bir taahhütte bulundular"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de sadece iklim değişikliğinin değil, su kıtlığı ile gıda güvenliğinin de çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sürdürülebilirliğe ciddi yatırım yapması gerekiyor. Ben iyimserim çünkü şirketler bu konunun farkındalar ve net sıfır için çok ciddi bir taahhütte bulundular. Bence yapmamız gereken aslında, kaçındığımız konuları konuşmamız lazım. Sadece karbonizasyona odaklanırsak bu yeterli olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz ise bankaların aracılık hizmeti olmasaydı sürdürülebilirlikle ilgili hedeflere ulaşmanın gerçekten çok zor olacağını ifade ederek, Denizbank olarak kendilerinin kapasite geliştirmeye öncelik verdiklerini ve altyapıyı oluşturduklarını anlattı.

Ziraat Bankası Proje Finansmanı Başkanı Berrin Mahmutoğlu, Ziraat Bankasının da gerçekten çok geniş bir müşteri tabanı olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız sürekli fark yaratan, değer yaratan ve bir bankadan daha fazlası olmak istiyoruz. Dolayısıyla Ziraat Bankasının bilançosundan da görüleceği üzere gerçekten çok önemli bir misyon üstlendik. Yeşil dönüşüm bizim için de gerçekten çok büyük bir öncelik." şeklinde konuştu.

"Karbon sıfır hedeflerine ulaşmak için gelecek 30 yıl boyunca hemen hemen tüm alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor"

Forum kapsamında gerçekleştirilen "Temiz Enerjiye Geçişi Hızlandırmak" başlıklı panelde ise McKinsey Global Institute ortağı Mekala Krishnan, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ve Uluslararası Azerbaycan Bankası Direktörü Vusal Shahverdiyev ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı konuştu.

McKinsey Global Institute ortağı Krishnan, Paris Anlaşması'nda belirtilen karbon sıfır hedeflerine ulaşmak için gelecek 30 yıl boyunca hemen hemen tüm alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, yüksek emisyon harcamalarına verilen finansmanın düşük emisyon harcamalarına tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Değişimin sadece yatırım yapılan miktarın artmasıyla değil, yatırım tercihleriyle de ilgili olduğuna dikkati çeken Krishnan, "Aslında bütün bu konuların hepsi sorun. Bunun için kapsayıcı politika lazım diyoruz. Bir diğer çok önemli konu ise kim ne kadar harcama yapacak. Mesela gelişmekte olan ülkeler Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına göre 1,5 ile 3 katı daha fazla para harcamak zorunda." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan da Türkiye'nin yenilebilir enerji kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yaptığını, Türkiye'nin bu anlamda gelecek vadeden bir noktada olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamındaki yatırımların finansmanına katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini aktaran Murathan, TSKB'nin toplam portföyü içindeki SKA bağlantılı kredilerin oranını mart sonu itibarıyla yüzde 90 seviyesinde korurken, iklim ve çevre odaklı yatırımların payını yüzde 60 üzerinde tutmaya devam ettiklerini belirtti.

Azerbaycan COP29'a ev sahipliği yapacak

Uluslararası Azerbaycan Bankası Direktörü Vusal Shahverdiyev de Azerbaycan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacağını belirterek, önlerinde kısa bir süre olsa da yoğun çalışarak çalışmaların büyük bir kısmını tamamladıklarını bildirdi.

Azerbaycan'ın sosyal ve ekonomik kalkınma için belirledikleri hedefler arasında yeşil büyüme olduğunu aktaran Shahverdiyev, "Azerbaycan'da bu bağlamda pek çok gelişme yaşanıyor. Mesela yeşil alanların genişletilmesi, doğal çevrenin daha da genişletilmesi, su kaynaklarının doğru kullanımı ve tabii ki alternatif enerji potansiyelinin maksimum seviyeye çıkarılması bu çalışmaların arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Shahverdiyev, Azerbaycan'ın petrol ve doğal gaz ülkesi olduğunu belirterek, geleneksel enerji kaynaklarından pozitif temiz ve sürdürülebilir enerjiye geçiş noktasında rol model bir bakış açışı geliştirdiklerini sözlerine ekledi.