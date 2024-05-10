İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak yüzde 8,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, Türkiye'de işsiz sayısı da işsizlik oranı da geriledi Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANINDA KADIN VE ERKEK DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ DİKKAT ÇEKTİ

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İşgücü 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüze 71,8 iken kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANINDA DÜŞÜŞ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.