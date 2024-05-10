Üye Girişi
Haberler

Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK işsizlik oranı açıklandı!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait işsizlik oranını açıkladı. Yeni verilere göre, Mart ayındaki işsizlik oranı yükseldi mi merak ediliyor. Bu oran, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve istihdam seviyelerini gösteren önemli bir göstergedir. Peki, Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK işsizlik oranı açıklandı mı?

Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, Türkiye'de işsiz sayısı da işsizlik oranı da geriledi. Türkiye'deki işsiz sayısı mart ayında yüzde kaç olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK Mart ayı işsizlik oranı belli oldu mu?

MART AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre, Türkiye'de işsiz sayısı da işsizlik oranı da geriledi Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANINDA KADIN VE ERKEK DAĞILIMI DİKKAT ÇEKTİ

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

Mart ayı işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK işsizlik oranı açıklandı!

İSTİHDAM ORANI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,2 olarak tahmin edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

ARAÇ KLİMA BAKIMI NASIL YAPILIR?#128665 Araçlarda klima bakımı nerede yaptırılır? İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu! UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler! MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? #128105 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024! #128144 Anneler günü mesajı, anlamlı sözler neler? Anneler günü şiirleri, en güzel sözler... Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek? MHRS RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? #127973 Bakan Koca yeni MHRS hastane randevu sistemini açıkladı! Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı? Eril ve dişil enerji ne demek? Eril ve dişil enerjiyi artırmak için ne yapmalı? MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı! Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır? İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? GÜNCEL İŞSİZLİK ORANI 2024: Mart ayı işsizlik oranı açıklandı mı, ne kadar?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title